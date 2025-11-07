Habertürk
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!

        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!

        İzmir'de beton mikseri faciası yaşandı. Yaya geçidinde yaşanan olayda bir beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Nadire K. ile 7 yaşındaki torununa çarptı. Kazada yaşlı kadın hayatını kaybederken torunu yaralandı. Nadire K'nin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:30 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:30
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        İzmir'in Ödemiş ilçesinde torununu okula götürürken beton mikserinin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Y.Ş. idaresindeki beton mikseri, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire K. (64) ile torunu K.K'ye (7) çarptı.

        TORUNUNU OKULA GÖRÜRÜRKEN YAŞANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracın altında kalan babaanne Nadire K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan kız, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadire K'nin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.

        #Son dakika haberler
