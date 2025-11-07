İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!

Habertürk
        Karabük'te inanılmaz bir ölüm meydana geldi. Kentte asfalt yapım çalışmaları sırasında kamyonun damperi elektrik tellerine çarpınca facia yaşandı. Olayda akıma kapılan Servet Kayaoğlu hayatını kaybetti

        Giriş: 07.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:20
        Karabük'ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında üzerindeki bulundukları kamyonun damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Servet Kayaoğlu (37) hayatını kaybetti, Yasin Ö. yaralandı.

        DHA'nın haberine göre feci olay, saat 11.00 sırasında Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti.

        Bu sırada damperde bulunan işçilerden Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö. akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Servet Kayaoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

