Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı! | Son dakika haberleri

        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!

        Kocaeli Gebze'de kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda Cesim Açık adlı kişi, selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalıp hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:33 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık (45), selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.’nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. Açık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi.

        Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti.

        REKLAM

        Arkadaşına selam vermek isteyen Açık, yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip kamyona yöneldi. Ancak Açık, bu sırada kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Cesim Açık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ENGELLİ ÇOCUKLARI VARMIŞ

        Cesim Açık’ın cenazesinin yarın Gebze Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan sürücü S.A. ile Cesim Açık’ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi. S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?