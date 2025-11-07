Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
Antalya'da, tartıştığı babası 65 yaşındaki Süleyman Akyol'u, defalarca bıçaklayarak öldüren oğlu 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tahliyesini talep eden Akyol, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman Akyol (65) ile oğlu Oğuzhan Akyol (27) arasında tartışma çıkmıştı.
BABASINI DEFALARCA BIÇAKLADI
AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine babasını defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akyol, polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
Antalya 4. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Akyol, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
UYUŞTURUCU İDDİASINI REDDETTİ
Sanık Akyol, son savunmasında, uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair iddiaları kabul etmediğini ve uyuşturucunun etkisinde babasını öldürmediğini öne sürdü.
TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Cinayet günü üzerindeki kıyafetlerde kan izlerinin olduğu ve cinayetin işlendiği binanın kapısındaki parmak izini silmeye çalıştığına yönelik suçlamaları kabul etmediğini belirten Akyol, tahliyesine karar verilmesini talep etti.
İNDRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Akyol'a, babası Süleyman Akyol'u yönelik eyleminden dolayı "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duymamasından dolayı cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.