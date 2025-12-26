Adresi Olmayan Ev sinemada, Müfettişler sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta kültür sanat ajandası sinemadan sahne sanatlarına, konserlerden sergilere uzanan zengin bir seçki sunuyor. Anakonda, Manevi Değer ve Adresi Olmayan Ev gibi yapımlar sinemada, Müfettişler ve Haybeden Gerçeküstü Aşk tiyatroda, Yalın ve Fazıl Say konserleri müzikte, İpek Duben'in '70 sergisi de sanat dünyasında dopdolu bir hafta vadediyor
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Anakonda öne çıkıyor. Komedi ve macera türündeki yapım, Anakonda'yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.
Yılın iddialı filmlerinden Manevi Değer (Sentimental Value), uzun süredir görüşmedikleri babalarıyla yüzleşen iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Başrolünü Renate Reinsve'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning bulunuyor.
Boran Kuzum, Janset Paçal ve Osman Sonat'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı, dram ve bilim kurgu türündeki Adresi Olmayan Ev, annesinin hüküm giymesiyle sarsılan Alper'in, bir zamanlar savunduğu katı kuralları sorgulamaya başlamasını anlatıyor.
Haftanın gerilim filmlerinden Good Boy, en iyi arkadaşı ve sahibi Todd ile beraber Todd'un ailesinden kalan kır evine taşınan köpek Indy'nin gözünden, evde yaşanan paranormal olayları beyazperdeye taşıyor.
Tiyatro sahnelerinde bu hafta Müfettişler, 27 Aralık'ta DasDas Sahne'de izleyiciyle buluşuyor. Melih Cevdet Anday'ın 1972'de yazdığı oyunda Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik, Burak Altay sahne alıyor.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar adlı kitaptan uyarlanan Haybeden Gerçeküstü Aşk, 27-28 Aralık tarihlerinde sahneleniyor. Nail Ercah ve Dilara Dolgunyürek'in oynadığı iki kişilik oyun, kadın erkek ilişkisinin başlangıcından bittiği yere kadar olan sürecini konu alıyor.
Konser ajandasında Yalın, 28-29-30 Aralık'ta Volkswagen Arena'da art arda üç konserle hayranlarıyla buluşacak.
Fazıl Say, Türkiye Prömiyerleri: Mozart ve Mevlana ile Mother Earth projelerini 27 Aralık’ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşturuyor.
Sergi rotasında İpek Duben'in ’70 başlıklı sergisi, Galerist'te 3 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir. Sergi, sanatçının 1970'lerde başlayan ve bu dönemle sınırlı kalmayarak sonraki üretimlerine de yön veren erken dönem desenlerine odaklanıyor.
Sanatçı Berk Güntürk, 31 Aralık tarihine kadar C.A.M. Galeri'de devam edecek 'Corpus Prohibitum' başlıklı kişisel sergisi, yasakların, tabu ve dogmaların kuşattığı toplumsal coğrafyalarda var olma mücadelesi veren bedenlerin hikâyelerini konu ediniyor.
Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.