Adresi Olmayan Ev sinemada, Müfettişler sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Anakonda öne çıkıyor. Komedi ve macera türündeki yapım, Anakonda'yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.

Yılın iddialı filmlerinden Manevi Değer (Sentimental Value), uzun süredir görüşmedikleri babalarıyla yüzleşen iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Başrolünü Renate Reinsve'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning bulunuyor.

Boran Kuzum, Janset Paçal ve Osman Sonat'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı, dram ve bilim kurgu türündeki Adresi Olmayan Ev, annesinin hüküm giymesiyle sarsılan Alper'in, bir zamanlar savunduğu katı kuralları sorgulamaya başlamasını anlatıyor.

Haftanın gerilim filmlerinden Good Boy, en iyi arkadaşı ve sahibi Todd ile beraber Todd'un ailesinden kalan kır evine taşınan köpek Indy'nin gözünden, evde yaşanan paranormal olayları beyazperdeye taşıyor.

Tiyatro sahnelerinde bu hafta Müfettişler, 27 Aralık'ta DasDas Sahne'de izleyiciyle buluşuyor. Melih Cevdet Anday'ın 1972'de yazdığı oyunda Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik, Burak Altay sahne alıyor.