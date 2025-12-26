Habertürk
        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri silah fabrikasını ziyaret etti: "Silah üretimini artırın" | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri silah fabrikasını ziyaret etti: "Silah üretimini artırın"

        Kuzey Kore lideri Kim, silah fabrikasını ziyaret etti ve burada yaptığı açıklamada silahları üretiminin artırılması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 07:58 Güncelleme: 26.12.2025 - 07:58
        1

        Kuzey Kore devlet medyası (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un büyük bir silah fabrikasını ziyaret ettiğini bildirildi.

        2

        KCNA tarafından yayınlanan fotoğraflarda Kim, etrafı yapım aşamasındaki füzelerle çevrili büyük bir depoda görülüyor. Görüntülerde ayrıca Kim'in roket veya top mermisi parçalarına baktığı da görülüyor.

        3

        Devlet medyasına göre Kim bu fabrikaya yaptığı ziyarette, bu silahların üretiminin artırılması çağrısında bulundu.

        4

        Öte yandan ziyaretin tarihi veya yeri belirtilmedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

