Kuzey Kore lideri silah fabrikasını ziyaret etti: "Silah üretimini artırın"
Kuzey Kore lideri Kim, silah fabrikasını ziyaret etti ve burada yaptığı açıklamada silahları üretiminin artırılması çağrısında bulundu
Kuzey Kore devlet medyası (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un büyük bir silah fabrikasını ziyaret ettiğini bildirildi.
KCNA tarafından yayınlanan fotoğraflarda Kim, etrafı yapım aşamasındaki füzelerle çevrili büyük bir depoda görülüyor. Görüntülerde ayrıca Kim'in roket veya top mermisi parçalarına baktığı da görülüyor.
Devlet medyasına göre Kim bu fabrikaya yaptığı ziyarette, bu silahların üretiminin artırılması çağrısında bulundu.