        Hakkari'de hafif ticari araç, Zap Suyu'na uçtu! Kayıplar için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari'de hafif ticari araç, Zap Suyu'na uçtu! Kayıplar için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari-Van karayolunun Depin mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 300 metreden Zap Suyu'na yuvarlandı. Botla çıkarılan bir kişi yaralı, kayıp diğer kişiler için JAK, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 01:29 Güncelleme: 26.12.2025 - 01:29
        Zap suyuna uçtular!
        Hakkari'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyuna uçtu. Araçtaki bir kişi ekipler tarafından bot yardımıyla yaralı olarak çıkarılırken, kayıp diğer kişilere ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

        Kaza, saat 23.30'da Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıktı.

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan bir kişiyi yaralı olarak çıkarırken, kayıp diğer kişilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bu arada vatandaşlar da ellerindeki fenerlerle su kenarında arama çalışmalarına destek verdi.

        Kapıkule'de gümrük memuru ölümden döndü

        Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görev yapan bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. (IHA)

        #Zap Suyu
        #Hakkar-Van
        #haberler
