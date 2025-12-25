Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum

ORTA ALANDA SALİH ÖZCAN BEKLEYİŞİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve geldiğinde de ilk talebi orta sahanın merkezine takviye olmuştu. Yaz transfer döneminin son günlerinde Rangers forması giyen Nicolas Raskin için çok uğraşsa da olumlu yanıt alamayan siyah-beyazlılar, ocak ayında bu takviyeyi halletmeyi amaçlıyor. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da arayışlar sürerken gündeme gelen son isim Dortmund forması giyen Salih Özcan oldu. Dortmund'da sözleşmesinin son yılına giren ve fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu için temasa geçen siyah-beyazlılar, bonservis konusunu çözmesini bekliyor. Alman ekibinde kontratı uzatılmayacak olan 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 6 ay sonra serbest kalacak olması nedeniyle bonservis ödemek istemiyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takımı da düşünerek forma giymek isteyen Salih de ilk 11'e yerleşmek için teklife sıcak bakarken transferin durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor. Salih Özcan, bu sezon Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre buldu.