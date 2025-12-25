Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
Ocak ayında kadroya takviye için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın ile yapacağı toplantıya çevrildi. Siyah-beyazlılarda sol bek için Hadjam, orta alan için ise Salih Özcan öne çıkıyor. Stoperde ise ilk aday olan Agabdou el yakıyor. Farklı bölgeler için ise fırsat arayışı sürüyor.
Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda Vaclav Cerny'nin golleriyle mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.
Süper Lig'de devre arasına Çaykur Rizespor galibiyeti ile giren ve kupada da derbi galibiyeti ile keyiflenen siyah-beyazlılarda tüm gözler artık merakla beklenen transfer dönemine çevrildi.
Rahatsızlığı nedeniyle derbiyi Kadıköy'de takip edemeyen başkan Serdal Adalı, kısa süre içinde teknik direktör Sergen Yalçın ile kritik bir toplantı gerçekleştirecek.
Futbol direktörü Serkan Reçber'in Yalçın'ın raporu doğrultusunda oluşturduğu listeye son şekli verilecek ve temaslar resmen başlayacak.
Beşiktaş'ta öncelik sol bek, stoper ve orta sahaya verilirken kaleci başta olmak üzere farklı bölgeler için de girişimler olacak.
ORTA ALANDA SALİH ÖZCAN BEKLEYİŞİ
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve geldiğinde de ilk talebi orta sahanın merkezine takviye olmuştu. Yaz transfer döneminin son günlerinde Rangers forması giyen Nicolas Raskin için çok uğraşsa da olumlu yanıt alamayan siyah-beyazlılar, ocak ayında bu takviyeyi halletmeyi amaçlıyor. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da arayışlar sürerken gündeme gelen son isim Dortmund forması giyen Salih Özcan oldu. Dortmund'da sözleşmesinin son yılına giren ve fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu için temasa geçen siyah-beyazlılar, bonservis konusunu çözmesini bekliyor. Alman ekibinde kontratı uzatılmayacak olan 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 6 ay sonra serbest kalacak olması nedeniyle bonservis ödemek istemiyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takımı da düşünerek forma giymek isteyen Salih de ilk 11'e yerleşmek için teklife sıcak bakarken transferin durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor. Salih Özcan, bu sezon Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre buldu.
SOL BEKTE HADJAM LİSTE BAŞI
Siyah-beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kiralanan David Jurasek’in kiralık kontratını devre arasında sonlandırıp sol beke takviye gerçekleştirecek. Adaylarda Young Boys’tan Jaouen Hadjam liste başı olmaya devam ediyor. Listedeki diğer isimlerden Boca Juniors’tan Lautaro Blanco 10 milyon Euro'luk bonservisle el yakarken Vasco de Gama’dan Lucas Piton için ise 7.5 milyon Euro isteniyor. Serkan Reçber’in de geçtiğimiz günlerde maçını izleyip temaslara başladığı Hadjam, 22 yaşında olması nedeniyle U23 kontenjanına da uyuyor. Cezayirli futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakarken İsviçre ekibi ile 8 milyon Euro civarındaki bonservis için pazarlıklar sürüyor.
AGBADOU EL YAKIYOR
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper transferi için en çok istediği isim ise Emmanuel Agbadou. Oyuncu ile kurulan ilk temaslar olumlu geçse de kulübü Wolverhampton'un bonservis talebi en önemli engel. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Reims'ten 20 milyon Euro'ya transfer edilen Fildişili oyuncu için şu anda rakamlar yüksek. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü bu transferde de uygulamak isteyen Beşiktaş ise 15 milyon Euro bandına kadar çıksa da indirim bekliyor. Farklı adaylar için ise temaslar sürüyor.
KALE VE KANAT FIRSATLARA BAĞLI
Beşiktaş önceliği bu 3 bölgeye verirken kaleci Mert Günok ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Chelsea'den Filip Jorgensen'i kiralamak için temaslarda bulunan siyah-beyazlılar, 1.5 yıllık kiralama istese de İngiliz ekibinin ısrarı ise 6 ay kiralama üzerine... Teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon da kaleci aramamak için kısa süreli kiralama istemiyor. Jorgensen'in yanı sıra Tottenham'dan Antonin Kinsky de gündemde.
Kanat bölgesi için ise Inter’den Luis Henrique, Yalçın'ın istediği isimlerin başında geliyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Bu nedenle transfer zor görünse de Beşiktaş'ın fırsat arayışları sürüyor.