Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
Bursa'da, yolda gördüğü husumetlisi D.G.'ye otomobilinden ateş açan Y.C., yoldan geçen E.A.'yı sırtından vurarak yaraladı. E.A., tedavi altına alınırken şüpheli Y.C. polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı
Bursa'da olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi’nde meydana geldi.
HUSUMETLİSİNİ GÖRDÜ
Otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Y.C. ile yol kenarında husumetlisi D.G.’yi görünce aracını durdurdu.
OTOMOBİLİN CAMINDAN ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre taraflar arasında tartışma çıkarken, Y.C., tabancasıyla otomobilinin camından D.G.’ye ateş açtı.
YOLDAN GEÇERKEN VURULDU
Kurşunlar o sırada yoldan geçen E.A.’ya isabet etti. Sırtından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Y.C. polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.