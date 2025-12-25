Habertürk
        Bursa haberleri: Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!

        Bursa'da, yolda gördüğü husumetlisi D.G.'ye otomobilinden ateş açan Y.C., yoldan geçen E.A.'yı sırtından vurarak yaraladı. E.A., tedavi altına alınırken şüpheli Y.C. polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:07
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bursa'da olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi’nde meydana geldi.

        HUSUMETLİSİNİ GÖRDÜ

        Otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Y.C. ile yol kenarında husumetlisi D.G.’yi görünce aracını durdurdu.

        OTOMOBİLİN CAMINDAN ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre taraflar arasında tartışma çıkarken, Y.C., tabancasıyla otomobilinin camından D.G.’ye ateş açtı.

        YOLDAN GEÇERKEN VURULDU

        Kurşunlar o sırada yoldan geçen E.A.’ya isabet etti. Sırtından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli Y.C. polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
