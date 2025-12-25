Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor

Dr. Süleyman İbze, Türkiye doğasında yaklaşık 2 bin çeşit mantar yetiştiğini, bunların hepsinin sofralık olmadığını, halk arasında 'yenilebilir' diye bilinen tür sayısının 300 civarında olduğunu söyledi. Asıl riskli durumun burada başladığını aktaran İbze, "Yenilebileceği sanılan bu 300 türden 100'ü aslında zehirli. 10 tanesi ise doğrudan öldürücü etkiye sahip. 'Yenilebilir' denilen her 3 mantardan 1'i sizi hastanelik edebilir" dedi.

"MANTARIN YANINDA ZEHİRLİ BİR TÜR GELİŞMİŞ OLABİLİR"

Mantarlar arasında birbirine çok benzeyen türler bulunduğuna dikkati çeken Dr. İbze, "Kişiler kendilerini mantar konusunda çok bilgili zannediyor. Ancak mantarlar arasında birbirine son derece benzeyen çok sayıda tür bulunmaktadır. Yıllardır mantar topladığınız ve güvendiğiniz bir alanda bile yenilebilir mantarın yanında zehirli bir tür gelişmiş olabilir. Fark edilmeden toplanıp, tüketilen bu mantarlar ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor" diye konuştu.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Dr. İbze, mantar zehirlenmelerinin genellikle iki grupta değerlendirildiğini belirterek, "İlk 6 saat içinde ortaya çıkan belirtiler genellikle daha az zehirli ve ölümcül olmayan mantar türlerine bağlıdır. Bu grupta en sık görülen belirtiler; bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Bazı mantar türleri ise halüsinojenik etki gösterir. Bu türler, kişilerin sesler duymasına neden olabilir ve kötü amaçlı kullanımları da mevcuttur. Geç dönemde görülen bulgular arasında şiddetli bulantı ve kusma, bilinç değişikliği, nöbetler yer alır. İlerleyen süreçte karaciğer yetmezliği gelişebilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilir" dedi.