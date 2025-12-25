Düşük maliyetle emeklilik için son hafta

Askerlik ve doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmaları ile BAĞ-KUR ihya primleri asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari ücrette yapılan zam doğrudan hizmet borçlanmaları ve ihya primlerine yansıyor. Bu nedenle aralık ayında başvuru yapanlar hizmet borçlanması ve durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasını asgari ücret artışından etkilenmeden yapabilecekler.

Bu yılın önceki yıllardan çok önemli bir farkı bulunuyor. 2026 yılında doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmaları ile ihya prim oranları ayrıca artırılacağı için 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapmak her zamankinden daha önemli hale geldi.

Bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan her türlü borçlanmalarda, prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyordu. Geçen hafta Resmi Gazetede yayımlanan kanunla doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmalarında alınan prim oranı yüzde 45’e çıkartıldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki artışa ilaveten prim oranı da yüzde 32’den 45’e çıkmış olduğu için askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarının maliyeti 2026 yılında yüzde 79 oranında artacak.

Asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma maliyeti bu yıl 277,39 TL iken, yeni yılda 495,45 TL'ye çıkacak. Askerliğini 18 ay yapan ve bu sürenin tamamını borçlanmak isteyen kişi 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yaparsa 149 bin 791 TL prim ödeyecek. Aynı kişi başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde veya sonrasında yaparsa aynı süre askerlik borçlanması için 267.543 TL ödemek zorunda kalacak. Başvuruda bir günlük gecikme askerlik borçlanması maliyetinde 117 bin 752 TL fark yaratacak. DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN DE 31 ARALIK AVANTAJLI Hizmet borçlanmalarında yüzde 45 prim oranı doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmalarında uygulanacak. Doğum borçlanmasında prim oranı yüzde 32 olarak devam edecek. Ancak, doğum borçlanması başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar da asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamma bağlı maliyet artışından kurtulacaklar. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanması yapmak isteyen kadın işçi, memur veya esnaf başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yaparsa 199 bin 721 TL ödeyecek. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinde veya sonrasında yaptıklarında ise aynı süre için 253 bin 670 TL ödeyecekler. İHYA MALİYETİ YÜZDE 652 ARTACAK Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu bulunan BAĞ-KUR'luların prim borçları 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile silindi. Buna karşılık prim silinen borcunun bulunduğu döneme ait sigortalılık süreleri durduruldu. Bu süreler emeklilik işlemlerinde dikkate alınmıyor.

Prim borçları silinip sigortalılık süreleri durdurulan BAĞ-KUR'lular ekonomik durumları iyileştiğinde durdurulan sigortalılık sürelerine ait primleri başvuru yaptıkları tarihteki asgari ücret üzerinden ödeyerek sigortalılık sürelerini ihya edebiliyorlar. İhya ettiklerinde ise o süreler emeklilik işlemlerinde dikkate alınmaya başlıyor. Halen yüzde 34,75 olan ihya prim oranı 1 Ocak 2026 tarihinde yüzde 45'e çıkacak. Başvuruyu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapanlar 1 günlük ihya için 301,23 TL prim öderken, yeni yılda 1 günlük ihya primi 495,45 TL'ye yükselecek. Durdurulan üç yıllık sigortalılık süresini emekliliğine saydırmak için ihya başvurusunu 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapan kişi 325.329 TL prim ödeyecek. Başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihi ve sonrasında yapanlar ise 535 bin 86 TL ödemek zorunda kalacaklar. ARALIK AYINDA BAŞVURU 2026 YILINDA ÖDEME Ödenecek prim tutarı, hizmet borçlanması ve ihya başvurularının yapıldığı tarihe göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapanlara, ödemeleri gereken borç tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Hizmet borçlanmalarında tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ihyada ise tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.