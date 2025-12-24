11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yargı paketi görüşmeleri sırasında verilen önergeyle, Kovid düzenlemesinin kapsamı daraltıldı. Buna göre deprem nedeniyle bina ya da diğer yapıların yıkılması, çökmesi veya hasar görmesi sonucu meydana gelen öldürme suçları düzenlemeden yararlanamayacak.

2 BİN 300 DAVA SÜRECİ ETKİLENECEK

Ayrıca terör ve örgütlü suçlar ile kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışında tutuldu. 6 Şubat depremlerine ilişkin 2 bin 300 dava süreci bu değişiklikten etkilenebilecek.

YOL KESMEYE HAPİS CEZASI GELİYOR

Öte yandan 11. Yargı Paketinde yer alan Trafikte yol kesmek, bir aracı durdurmak veya engelleyene verilecek 3 yıl kadar hapis cezası maddesine verilen önerge kabul edildi. Yürüyüş ve gösteri yapanlar kapsam dışı tutuldu.

ENFLASYON DÜZELTMESİ MADDESİ

Pakette ” 3 yıl enflasyon düzeltmesi yapılmayacak” maddesi eklenerek kabul edildi. 2025, 2026, 2027 için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

Teklifte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE CEZA ARTIRIMI

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

KURUSIKI SİLAHA HAPİS Kurusıkı silahlar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak ve suçun bunlarla işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. TAŞITTA KÖTÜYE KULLANMA CEZASI "Güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. TAKSİRLE YARALAMADA SINIR ARTIŞI Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak. İNFAZDA ÜÇ YIL ERKEN Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak. ULAŞIMI ENGELLEMEYE AĞIR CEZA Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra artık ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak, bu suçlara ilişkin cezalar da artırılacak.

İSTİNAFTA BOZMA YETKİSİ GENİŞLİYOR Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri, ilk derece mahkemelerinin kararlarında hukuka aykırılıkların bulunması halinde de bozma kararı verebilecek. TARİFEDE UZLAŞMA KOMİSYONU KARARI Esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerinde Ticaret Bakanlığının olumsuz görüş verdiği tarifeler, 15 gün içerisinde uzlaşma komisyonunca değerlendirilerek nihai karar verilecek. İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİM ENGELİ Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. REKLAM KARARLARA UYMAYANA ADLİ PARA Verilen kararların gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcının sorumluları, 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. ESKİ GSS BORÇLARINA AF 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. SUÇTA KULLANILAN HATLAR KESİLECEK Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağlantısı, yürütülen soruşturma kapsamında hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeci tarafından kesilecek.