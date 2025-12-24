Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı: 4.5 yıllık imza! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı: 4.5 yıllık imza!

        Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu, ocak transfer dönemi açıldığında serbest kalma bedeli ödenerek kadroya katılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir isimde mutlu sona ulaştı.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba ile anlaşma sağladı.

        4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı futbolcu, ocak transfer dönemi açıldığında yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek kadroya katılacak.

        SEZON KARNESİ

        25 yaşındaki futbolcu bu sezon Samsunspor'da tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 6 gol - 4 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama