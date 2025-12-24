Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı: 4.5 yıllık imza!
Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncu, ocak transfer dönemi açıldığında serbest kalma bedeli ödenerek kadroya katılacak.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir isimde mutlu sona ulaştı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba ile anlaşma sağladı.
4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı futbolcu, ocak transfer dönemi açıldığında yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek kadroya katılacak.
SEZON KARNESİ
25 yaşındaki futbolcu bu sezon Samsunspor'da tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 6 gol - 4 asistlik katkı sağladı.