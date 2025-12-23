2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
2026 yılında gökyüzü ne söylüyor? Astrolojik açıdan Türkiye'yi ve dünyayı hangi gelişmeler bekliyor? Hayatlarımızda hangi alanlar hızlanırken, hangi konular kapanışa gidiyor? 2026 burçlara neler getirecek? Aşkta, parada, kariyerde kimler gülecek, kimler sınanacak? Ve en merak edileni: 2026'nın en şanslı burçları hangileri? Deneysel astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, 2026 yılı burç yorumlarını, yılın 'en'lerini, Türkiye ve dünyayla ilgili astrolojik öngörülerini Haberturk.com'dan Bilge Tunçer ile paylaştı…
2025 yılı, acısıyla tatlısıyla bir kapanış süreciydi. Gezegen geçişleri nedeniyle bir geçiş ve hazırlık dönemi yaşandı. Daha önce “bir fragman” olarak tanımlanan etkiler bu yıl hissedildi. Umutların zorlandığı, yönlerin değiştiği, içsel olarak yıpratıcı ama öğretici bir tamamlanma süreciydi. Şimdi 2026’da artık o fragmanı yaşamaya başlıyoruz.
2026’nın genel teması neyi işaret ediyor?
Bireysel hareket etmekten çok, topluluk bilinci ön plana çıkıyor. “Tek başına değil, birlikte” mesajı yıl boyunca daha sık hissedilebilir. Umutları yeniden inşa etmek ve bunu bireysel değil, kolektif bir bilinçle yapmak. Topluluklar, sivil yapılar ve ortak amaçlar ön plana çıkıyor.
2026’ya nasıl bir atmosferle giriyoruz?
2026 yılı numerolojik olarak “bir” enerjisi taşıyor. Bu da yeni başlangıçları, yeni adımları ve yeni süreçleri simgeliyor. 2025’te kapanan döngülerin ardından, 2026’da harekete geçme ihtiyacı daha güçlü hissediliyor.
Bu yeni başlangıçlar hangi alanlarda kendini gösterecek?
2026’da uzun vadeli ve kalıcı yapılardan çok, kısa vadeli, deneme amaçlı ve esnek süreçler öne çıkıyor. Seri üretim yerine prototiplerin, deneme modellerinin ve alternatif girişimlerin daha görünür olduğu bir yıl olabilir.
Yapay zekânın etkisi 2026’da nasıl devam edecek?
Yapay zekâ, 2026’da da hayatın merkezinde olmaya devam ediyor. Özellikle Kova burcundaki tutulmalarla teknolojinin daha erişilebilir hale gelmesi, bu sürecin en dikkat çekici yönlerinden biri.
Bu teknolojik dönüşümle “sahip olmak” kavramı yerini giderek “erişim sağlamak” anlayışına bırakıyor. Dijital platformlar, abonelik sistemleri ve paylaşım temelli modeller bu değişimin somut örnekleri arasında.
Gayrimenkul ve emlak açısından 2026 nasıl bir yıl?
2020’de başlayan uzun vadeli bir döngünün ilk yılları sancılı geçti. Fiyat artışları, erişim sorunları ve küresel hareketlilik bu süreci etkiledi. 2026 itibarıyla yeni konut projeleri ve şehirleşme planları, tarla sahibi olmak, emlak sahibi olmakla ilgili farklı koşulların gündeme gelmesi durumları söz konusu olabilir.
Atlas Kuyruklu Yıldızı bu yıl birçok teoriye yol açtı. 2026’da uzaylılar ya da benzer keşifler gündeme gelebilir mi?
“Uzaylı” kavramını yalnızca fiziksel varlıklar olarak düşünmemek gerekir. Alışık olmadığımız, anomal olarak tanımlanabilecek birçok olasılık bu başlık altında değerlendirilebilir. 2025 yılında Güneş patlamaları son derece yoğundu ve iyonosfer tabakasında farklı etkileşimler gözlemlendi. Bu süreçte plazmoidler dikkat çekti.
Astrolojik olarak, iyonosferdeki farklı katmanlar ve plazmoid yapılar yeni entegrasyonlara işaret ediyor. Bu da kimi zaman salgınları, kimi zaman ise daha geniş çaplı değişimleri gündeme getirebiliyor.
Atlas Kuyruklu Yıldızı’nın verdiği mesaj neydi?
Atlas Kuyruklu Yıldızı’nın haritasında ikinci evin, yani kaynaklar ve beslenme alanının güçlü olduğu görülüyordu. Bu metaforik olarak, dünyaya şu mesajı veriyor: Enerjini ve kaynaklarını doğru kullan. Doğayla uyumlu bir sistem kur. Bu mesajını vererek etkisini tamamladı.
Spor kamuoyunun merak ettiği soruya gelirsek: 2026 şampiyonu Galatasaray mı olur, Fenerbahçe mi?
Burada spor astrolojisiyle yakından ilgilenen, benim de öğrencim olan Işıl Kardeş Uygun'dan bahsetmemek olmaz. Futbol Federasyonu’ndaki olası değişimler Şubat ayına kadar süreci zorlayan ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray’ın haritası şu an güçlü görünüyor ve güçlenme potansiyeli taşıyor. Fenerbahçe cephesinde ise yönetimle ilgili önemli süreçler ve gelişmeler dikkat çekiyor.
2026’nın ilk çeyreği, özellikle Şubat ve Mart ayları kritik. Bu dönemde yaşanacak gelişmeler sezonun yönünü belirleyebilir. Bu nedenle şu aşamada kesin bir isim söylemek mümkün değil. Sürecin çatallanabileceği görülüyor. Öncelikle ilk çeyreğin tamamlanması gerekiyor. Fakat, şu dönemde Galatasaray’ın haritası güçlü görünüyor.
İŞTE 2026 YILININ ENLERİ
Astroloji meraklılarının en çok ilgi gösterdiği başlıklardan biri kuşkusuz “yılın enleri”. 2025’te ateş burçları ön plandaydı ancak istedikleri verimi tam olarak alamamışlardı. 2026’da ise Koç, Aslan ve Yay burçları, aradıkları desteği ve karşılığı alabilecek bir donanıma sahip. Ekonomi, yurt içi–yurt dışı konular, kişisel bütçeler ve sağlık alanlarında önemli dönemeçler öne çıkıyor. Hayatlarını farklı alanlarda yeniden düzenleyebilecekleri destekleyici bir yıl söz konusu.
Bu güçlü etkiyi yaratan gökyüzü hareketlerine bakıldığında; Uranüs’ün İkizler burcuna geçişi, Plüton’la kurduğu üçgen açı, Satürn’ün Koç burcuna girişi ve Jüpiter’in Aslan burcuyla yaptığı üçgen açı, ateş elementini fazlasıyla destekliyor. Bu nedenle Koç, Aslan ve Yay burçları kendilerini daha güçlü, motive ve desteklenmiş hissedebilecekleri bir süreç yaşayacak.
Yılın “enleri” arasında ateş burçlarını hemen hava elementi takip ediyor. İkizler, Terazi ve Kova burçları önemli destekler ve yatırımlar alabilir. Her şeyin bir anda gerçekleşmesi beklenmese de, doğru insanlarla ve doğru çevreyle bir araya gelmek, verilen emeklerin karşılığını almak açısından verimli bir yıl olabilir. Özellikle sosyal çevre ve bağlantılar üzerinden gelen fırsatlar dikkat çekiyor.
Peki toprak ve su burçları için tablo nasıl? Burada iyi ya da kötüden ziyade, ortamın sunduğu fırsatları doğru değerlendirme konusu öne çıkıyor. Su elementi burçları olan Yengeç, Akrep ve Balıklar 2026’da Merkür retrosundan en çok etkilenen burçlar arasında yer alıyor. Bu da yanlış anlaşılmalar, gerilimler, taşınmalar, kopuşlar ve yön değişiklikleri gibi temaları beraberinde getirebilir. Ancak su elementinin doğasında uyumlanma olduğu için, akışa direnmeden ilerlediklerinde yeni ve farklı fırsatların da kapısı açılabilir. Özellikle iş ve çalışma hayatında beklenmedik fırsatlar söz konusu.
Toprak burçları olan Başak, Oğlak ve Boğa için ise zorlu bir sürecin ardından belirgin bir rahatlama dönemi başlıyor. Uranüs’ün Boğa’daki etkisiyle yaşanan dalgalanmalar yavaş yavaş dengeleniyor. Hızlı bir yükselişten ziyade, inişlerin yumuşadığı ve bu rahatlamanın bilinçli hamlelerle yükselişe çevrilebileceği bir yıl öne çıkıyor. Özellikle Boğa burçları için Ağustos ayı ve sonrası, hayatlarında önemli değişimlerin tetiklenebileceği dikkat çekici bir dönem.
Aşkta, kariyerde ve parada en şanslı burçlar
Aşk konusunda, 2026’da Aslan ve Boğa burçları net şekilde ön plana çıkıyor. Bu iki burç için duygusal anlamda güçlü ve etkili etkileşimler söz konusu. Kova burcunda da fırsatlar var ancak aşk tanımı daha farklı bir çerçevede çalışıyor.
Kariyer alanında ise Koç burçları yılın en dikkat çeken burçları arasında. Yeni işler, girişimler ve start-up projelerinde Koçlar önemli hamleler yapabilir. Yay burçları da bu alanda Koçlarla birlikte öne çıkıyor. Su burçları için kariyerde şans, daha çok değişimle birlikte geliyor; sektör değişimi, taşınma ya da plan revizyonları bu sürecin parçası olabilir.
Başak ve Oğlak burçları açısından ise miras, toprak yatırımları ya da uzun süredir beklenen resmi süreçlerin sonuçlanmasıyla birlikte kariyer ve maddi fırsatlar gündeme gelebilir.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2026’DA NELER BEKLİYOR?
2026 yılı Koç burçları için güçlü bir kimlik yenilenmesi ve içsel dönüşüm yılı olacak. Satürn ve Neptün etkileriyle birlikte Koçlar, “Ben kimim, ne istiyorum, neyi istemiyorum?” sorularına net yanıtlar arayacak. Bu süreç, yeniden doğuş hissini de beraberinde getirebilir.
Mart ayındaki Başak tutulması, iş ve sağlık düzeninde önemli değişimlere işaret ediyor. İş ortamında görev değişiklikleri, yeni sorumluluklar ya da çalışma koşullarında düzenlemeler gündeme gelebilir.
Nisan ayında zihinsel anlamda adeta bir devrim yaşanabilir. Yeni eğitimler, yazı, iletişim, öğrenme ve farklı serüvenler Koçların hayatına girebilir.
Haziran, aşk hayatı açısından oldukça şanslı bir dönem sunuyor. Kalp konuları daha akışkan ilerleyebilir. Ağustos ayında ise kalbini açan Koçlar için üretim ve paylaşım zamanı. Yaratıcı projeler, ortak çalışmalar, sanatsal üretimler öne çıkabilir. Çocuk sahibi olmayı bekleyenler için de bu dönem dikkat çekici.
Ekim–Kasım aylarında ortak kaynaklar ve ilişkilerde denge konusu yeniden masaya yatırılacak. Venüs’ün yıl boyunca akşam yıldızı konumunda olması, ilişkilerde güven temalarını zorlayabilir. Kolay ortaklıklar kurmak ya da herkese güvenmek bu yıl Koçlar ve diğer 12 burç için kolay olmayabilir.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2026’DA NELER BEKLİYOR?
Boğalar için 2026, kariyer ve statü alanında yeni bir sayfanın açıldığı bir yıl. Yeni ünvanlar, farklı iş kolları ya da yön değişiklikleri gündeme gelebilir. Zorlu süreçler yaşansa da bu zorluklar daha çok çevresel faktörlerden kaynaklanacak; içsel dayanıklılığı korumak büyük avantaj sağlayacak.
Bu yıl Boğalar için belirgin bir ruhsal olgunlaşma süreci var. Koç enerjisinin 12. evinizde çalışması, biraz inzivaya çekilmeyi, iç dünyayı düzenlemeyi ve ruhsal dengeyi sağlamayı gerektiriyor. Başak burcundaki tutulmalar, aşk hayatını ve yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. İlişkileri yeniden tanımlamak, kalpten gelen üretimleri görünür kılmak mümkün.
Nisan ayında gelir modellerinde değişimler öne çıkıyor. Özellikle dijital alanlar, eğitim, bilgi paylaşımı ve yeni kazanç yolları Boğalar için önemli fırsatlar sunabilir.
Haziran ayında, Jüpiter’in Aslan enerjisiyle birlikte Boğalar için aile ve yuva alanında büyüme ve genişleme etkisi devreye giriyor. Artan sorumluluklar söz konusu olabilir. Taşınma süreçleri gündeme gelebilir; bazı Boğalar için yuva kurma, aile bağlarının güçlenmesi ve köklenme temaları öne çıkıyor.
Ağustos ayında ev ve aile vurgusu daha da güçleniyor. Bu tema Boğalar açısından yılın önemli başlıklarından biri haline geliyor.
Sonrasındaki Balık tutulması, sosyal çevrede bir temizlik etkisi yaratıyor. Yılın son dönemlerine doğru yeni topluluklara dahil olma, yeni çevrelere girme olasılığı artıyor. İlişkilerde yine bir güven testi söz konusu; ancak bu süreçte Boğaların, ilişkiler üzerinden doğadan ve diğer insanlardan öğreneceği çok şey var.
Bu dönemler, Boğaların ilişki deneyimlerini paylaşacağı, kolektife katkı sunacağı zamanlar olarak öne çıkıyor. Ekim–Kasım ayları, Boğaların paylaşımlarına, iş düzenlerindeki değer döngülerini sorgulamalarına ve güven temalarını gündeme getirmelerine hepimizin ihtiyaç duyacağı bir zaman dilimi olacak.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI 2026’DA NELER BEKLİYOR?
Hava elementi etkisiyle İkizler için verimli ve faydalı bir yıl öne çıkıyor. Uranüs’ün etkisiyle hayatlarında ani ve sıra dışı değişimler yaşanabilir; ancak İkizler bu enerjiyi en iyi adapte edebilecek burçlardan biri. Büyük hedefleri somutlaştırmakta zorlanabilirler, bu nedenle uzun vadeden ziyade kısa vadeli, gerçekçi planlar daha verimli sonuçlar getirebilir.
Kova tutulmaları, eğitim, yurt dışı ve yolculuklar alanında yeni kapılar açıyor. Diğer tutulmalar ise ev ve aile düzeninde netleşmeler getiriyor. Bazı İkizler için taşınma, aile içi önemli kararlar gündeme gelebilir. Aile içinde küslük ya da sorunlar varsa bunları toparlama ve dönüştürme şansı bulunuyor.
Nisan ayında kişisel devrimler yaşanabilir; görünüm, yön ve yaşam tarzında ani değişiklikler söz konusu olabilir.
Haziran–Temmuz döneminde yazı, konuşma, eğitim ve medya alanlarında çalışan İkizler için önemli başarılar öne çıkıyor. Kendi işlerini duyurmak için doğru bir zaman.
Balık tutulmaları, kariyerde önemli dönüşüm noktalarını işaret ediyor. Emek ve değer kavramları daha görünür hale geliyor. Aşk hayatında ise geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir; özellikle Ekim–Kasım ayları bu temayı öne çıkarıyor.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINI 2026’DA NELER BEKLİYOR?
2026 yılı Yengeçler için rahatlatıcı ve toparlayıcı bir dönem. Jüpiter Yengeç burcunda devam ederken, bu sürecin getirdiği büyümenin yanında artan sorumluluklar da hissedilmiş olabilir. Duygusal olarak kimlik arayışı, ait olma ve yakınlık ihtiyacı yılın ana temalarından biri.
Bu yıldan itibaren maddi konular ve kazançlar daha fazla ön plana çıkıyor. “Bir şey yapmalıyım, kendimi göstermeliyim” duygusu güçleniyor. İşini sağlamlaştırmak ve üretkenliğini artırmak isteyen Yengeçler için destekleyici bir dönem.
Satürn ve Neptün’ün Koç burcundaki etkisi, kariyerde kısa vadeli ama kalıcı yatırımların önemini vurguluyor. Sertifikalar, eğitimler, mesleki beceriler özellikle Nisan ayında öne çıkabilir.
Uranüs’ün İkizler enerjisiyle birlikte sezgiler, rüyalar ve içsel rehberlik güçleniyor. Öncesinde kardeşler ve yakın çevreyle ilgili bir iletişim temizliği yaşanabilir.
Haziran ve sonrasında gelir ve üretkenlik artıyor; yeni kazanç fırsatları gündeme geliyor. Balık tutulmaları, eğitim ve uzak bağlantılarla ilgili vizyonu genişletiyor. Yılın son döneminde ilişkiler sınanabilir; ancak doğru hamleler yapacaklardır.
ASLAN VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2026’DA NELER BEKLİYOR?
Aslanlar 2025’te inişli çıkışlı bir süreçten geçti. 2026’da ise artık neyin iniş, neyin çıkış olduğunu bilerek bilinçli seçimler yapacaklar. Ay düğümleriyle birlikte başlayan 9 yıllık yeni döngü, geçmiş 9 ve 18 yılın temalarını farklı bir bakış açısıyla dönüştürme fırsatı sunuyor. Yani 2026’dan 9 ve 18 yıl öncesine gidip ne yaşadıklarını düşünmeliler.
Kova tutulmaları, ilişkilerde güçlü başlangıçlara işaret ediyor. Bu yalnızca romantik ilişkiler değil; hayatlarındaki tüm birebir bağlantıları kapsıyor. Yurt dışı, eğitim ve farklı kültürlerle ilgili fırsatları doğru yatırımlara dönüştürme sınavı var. Fakat para ve değer konusunda sınanma var.
Başak ve Balık tutulmaları, para ve değer yönetimini ön plana çıkarıyor. Haziran ayında Jüpiter’in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte büyük bir şans döngüsü başlıyor. Bunlarla ilgili para ve değer konusunda sınanmaları var.
Balık tutulmaları duygusal anlamda zorlayıcı olabilir; ancak finansal dönüşüm de beraberinde geliyor. Ailevi kararlar ve sorumluluklar artabilir. Yılın son çeyreğinde ev ve aile düzeniyle yüzleşmeler yaşanırken, aile bağlarını güçlendirmek önemli olacak.
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINI 2026’DA NELER BEKLİYOR?
Başaklar için 2026, duygusal derinlik ve arınma yılı. Ortak paylaşım alanları güçlenirken, içsel bağların daha sağlıklı temellere oturtulması gerekiyor. Günlük alışkanlıklar, sağlık ve iş düzeni yeniden yapılandırılabilir.
Bu yıl psikolojik olarak bırakma ve temizlenme zamanı. Kova tutulmaları, iş ve düzen, sağlıkta yenilenme konularını ön plana çıkartacak. Teknoloji ve yapay zekâya daha entegre olacaklar.
Mart aylarında kişisel yeniden doğuşlar, yön ve kimlik değişimleri görülebilir. Nisan ayında kariyerde ani değişimler ve sürpriz fırsatlar gündeme gelebilir.
Haziran–Ağustos döneminde manevi korunma ve ruhsal güç artıyor. Spiritüel çalışmalar, bilinçaltı temizliği ve geçmişi bırakma süreçleri destekleniyor. Yılın son çeyreğinde ilişkilerde güven ve denge, para ve özdeğer konuları derinlemesine ele alınacak. Tamamlamak istedikleri ne varsa yılın son çeyreği ön plana çıkartabilirler
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2026’DA NELER BEKLİYOR?
Teraziler için 2026 şanslı, güzel ve açılımlı bir yıl. Hava ve ateş enerjisinin yoğunluğu, hızlı dönüşümler ve önemli fırsatlar getiriyor. İlişkilerde sınır koymayı ve kendini korumayı öğrenen Teraziler için yeni kapılar açılıyor.
Bazı ilişkiler sona erebilir; ancak bu bitişler “iyi ki” dedirtecek nitelikte olabilir. Uranüs etkisiyle zorlu ama dönüştürücü tutulmalar, yeni başlangıçlara alan açıyor. Yurt dışı, taşınma ve yaşam yönüyle ilgili hızlı kararlar gündeme gelebilir.
2025'te aile ve yakın çevreden beklenen onayın eksikliği hissedilmiş olabilir. 2026'da ise Teraziler, başkalarının desteğini beklemeden kendi yollarını çizmeye başlıyor. "Kendim bir şeyleri yapacağım" diyecekler.
Ağustos tutulmaları, yeni çevreleri ve sosyal alanları gündeme getiriyor. İş ve sağlık düzeninde değişimler yaşanabilir. Yılın son çeyreğinde para, özdeğer, sevgi ve kimlik konularında yeni bir sayfa açılıyor.
AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARINI 2026'DA NELER BEKLİYOR?
2026 yılı Akrepler için derin yüzleşmeler ve güçlü dönüşümler yılı olacak. Merkür retroları su elementinde olduğu için zorlu bir süreç var. Sezgiler yüksek; ancak özellikle iş ve sağlık alanlarında derin yapılanmalar gündeme geliyor. Uzun süredir devam eden süreçlerde yön değişiklikleri yaşanabilir.
Bu yıl Akreplerin bireysel hareket etmekten ziyade kolektif çalışmalara uyum sağlaması önemli. Kova, Aslan ve Akrep tutulmaları; tek başına "kendimi kurtarayım" demek yerine, birlikte çözüm üretmeyi öğrenen Akreplere büyük yükselişler getirebilir. Ancak bu süreçte bazı ödünler ve tavizler de kaçınılmaz.
Uzun süredir beklenen para, miras, dava veya gelir konularında gecikmeler varsa, burada "bırakmayı" göze alan, ödün veren Akrepler için kazanç fırsatları doğabilir. Nisan ayında ortak kaynaklar, borçlar ve yatırımlar alanında ani gelişmeler öne çıkıyor.
Haziran ayında kariyerde yükseliş potansiyeli var; ancak beraberinde önemli değişimler de geliyor. Ağustos ayında ise süreci doğru yöneten Akrepler için başarı kapıları açılabilir.
Aşk konusunda ise yılın ikinci yarısı oldukça dikkat çekici. Venüs retrosu ve Balık tutulmaları, özellikle Ekim–Kasım aylarında aşk hayatında şifa, karmik kapanışlar ve yeni kapılar getirebilir. "Bana böyle yapmıştı, bak şimdi bunu yaşıyor" diyebilirler bu dönem. Emek, yatırım ve sabırla kurulan ilişkiler Akrepler için kalıcı ve güçlü ilerleyebilir.
YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARINI 2026'DA NELER BEKLİYOR?
Ateş elementi etkisiyle Yaylar için 2026 hareketli ve üretken bir yıl. Yeni eğitimler, fırsatlar ve süreçler gündeme gelirken; kalpten üretme ve tutkuyla hareket etme isteği güçleniyor.
Kova tutulmaları, iletişim ve öğrenme alanında yeni bir dönem başlatıyor. Yazılar, projeler ve eğitimler öne çıkıyor. Başak tutulmaları ise kariyerde önemli dönüm noktaları yaratabilir; hiç beklenmeyen yerlerden teklifler, ödüller ve fırsatlar gelebilir.
Ancak Yayların heyecanlarını dengelemesi önemli. Özellikle Ağustos ve sonrasında hızlı çıkışlar ve inişler, duygusal dalgalanmalara yol açabilir. Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte ego savaşları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar, can yakmaya çalışan kişiler gündeme gelebilir.
Ağustos sonrası inançlar ve vizyonlarda sıçrama yaşanırken, Balık tutulmaları ile birlikte eski duygular görünür olabilir, eski projeler yeniden canlanabilir. Ev, aile ve köklerle ilgili büyük bir döngüye giriş söz konusu.
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARINI 2026'DA NELER BEKLİYOR?
2026 Oğlaklar için alışılmış düzenin sarsıldığı, ancak doğru yaklaşımda büyük fırsatlar sunan bir yıl. Oğlakları yöneten Satürn'ün Koç burcuna geçişi, Oğlakların kontrol ihtiyacını bırakmasını gerektiriyor. "Görevim değişirse ne yaparım?" paniğini aşabilen Oğlaklar avantajlı çıkacak.
Hızlı ve beklenmedik akışlar, planlı gitmek isteyen bazı Oğlaklarda kaos hissi yaratabilir. Ancak sürece güvenen, kısa vadeli fırsatları değerlendirenler kazanç sağlayabilir. Bu yıl uzun vadeden çok kısa vadeli stratejiler önem kazanıyor.
İlişkilerde güven teması zorlayıcı olabilir. Verilen sözlerin tutulmadığını görmek mümkün; ancak bu durum kişisel değil, gökyüzü kaynaklı. Ekim ayına kadar büyük başlangıçlar için beklemek faydalı. Korkuları bırakırlarsa güçlenebilirler.
Nisan ayında iş ve sağlıkta yenilikler, Başak tutulmalarıyla eğitim ve vizyon alanında tamamlanmalar yaşanabilir. Balık tutulmaları, düşünce ve iletişim tarzını değiştiren Oğlaklara kazanç getiriyor. Yıl sonunda sosyal çevre ve arkadaşlıklar yeniden şekilleniyor.
KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINI 2026'DA NELER BEKLİYOR?
Kovalar için 2026 kimlik ve yenilenme yılı. "Ben bunu yapmam" denilen konular cesur adımlarla hayata geçebilir. Evlilik, yöneticilik, liderlik gibi roller Kovalar için şaşırtıcı deneyimler sunabilir. Örneğin evlenip "eşim", "kocam" gibi tanımları kullanmak ya da yeni bir sorumluluk alanına girmek, benlik algınızda şaşkınlık yaratabilir.
Benzer bir durum iş hayatında da yaşanabilir. Çalışma arkadaşlarıyla aynı pozisyonda olan bir Kova, zamanla ekip lideri ya da yönetici konumuna geçebilir.
Eğitim, anlatım, konuşma ve öğrenme alanlarında güçlü destekler var. Nisan ayında çevresel koşullardan gelen fırsatlar dikkat çekiyor. Aşk ve yaratıcılık alanında sürprizli gelişmeler yaşanabilir.
Haziran ayında ilişkilerde büyüme söz konusu; ancak bu büyüme ego ve narsisizm sınavlarını da beraberinde getirebilir. Kovaların ilişkilerde daha fazla emek vermesi gereken bir yıl.
2026 için kendini düşünmekten çok başkalarını düşünmek durumunda kalabilirler. En verimli ilişki süreçleri Eylül–Ekim–Kasım döneminde öne çıkıyor. Ama ortak zevkler ve ortak yatırımlar sağlayan Kovalar mutlu olacaklar.
BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARINI 2026'DA NELER BEKLİYOR?
Balıklar uzun süredir zorlayıcı etkiler altındaydı; 2026 ile birlikte özgürleşme ve güçlenme, 'oh' diyeceği zamanlar başlıyor. Özdeğer duygusu artıyor, eski döngüler kapanıyor, manevi farkındalık yükseliyor.
Bu süreçte özdeğer duygusunun güçlenmesi ve daha sağlam temellere oturma ihtiyacı öne çıkıyor. Kendine güven artarken, eski döngüler kapanıyor ve manevi farkındalıklar yükseliyor. İlişkilerde ise önemli dönüm noktaları gündeme geliyor. Balık–Başak aksındaki tutulmaların yeniden devreye girmesiyle birlikte, ilişkilerde denge ve değer temaları belirginleşiyor.
Balıklar, "Bu kişi gerçekten benim dengim mi?", "Ben bu ilişkiye layık mıyım ya da karşımdaki bana layık mı?" gibi sorularla yüzleşebilir. Bu sorgulama süreci, ilişkilerde dengeyi yeniden kurma ihtiyacını beraberinde getiriyor.
Nisan ayında Uranüs'ün İkizler geçişiyle ev ve aile düzeninde hızlı değişimler; Haziran'da Jüpiter'in Aslan geçişiyle iş, sağlık ve günlük yaşamda büyümeler yaşanabilir.
Ağustos tutulmaları, yaşam tarzında yeniden düzenleme getirirken; maddi konularda da değişimler başlıyor. 28 Ağustos sonrası, Balıklar için yılın en şanslı dönemi olarak öne çıkıyor.
Ekim–Kasım ayları, ilişkiler açısından zorlayıcı olabilir; bazıları için ayrılık, bazıları için ise tamamen yeni sayfalar açılabilir. Yılın ilk yarısı sabır, ikinci yarısı ise dönüşüm ve fırsatlarla geliyor.