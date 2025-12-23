2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!

2025 yılı, acısıyla tatlısıyla bir kapanış süreciydi. Gezegen geçişleri nedeniyle bir geçiş ve hazırlık dönemi yaşandı. Daha önce “bir fragman” olarak tanımlanan etkiler bu yıl hissedildi. Umutların zorlandığı, yönlerin değiştiği, içsel olarak yıpratıcı ama öğretici bir tamamlanma süreciydi. Şimdi 2026’da artık o fragmanı yaşamaya başlıyoruz.

2026’nın genel teması neyi işaret ediyor?

Bireysel hareket etmekten çok, topluluk bilinci ön plana çıkıyor. “Tek başına değil, birlikte” mesajı yıl boyunca daha sık hissedilebilir. Umutları yeniden inşa etmek ve bunu bireysel değil, kolektif bir bilinçle yapmak. Topluluklar, sivil yapılar ve ortak amaçlar ön plana çıkıyor.