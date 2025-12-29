Habertürk
        YALOVA'DA ACI HABER! Son dakika: Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı

        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı. Operasyonda 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Adalet Bakanı Tunç da, Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili, "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:33
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinden bu yana devam eden operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı Haberi Görüntüle

        Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

        "İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir.

        Bu kapsamda; son bir ay içerisinde, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli tutuklanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır.

        Bu kararlılığın bir devamı olarak; bu sabah, 15 ilimizde, 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

        Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00’da Yalova’da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır.

        Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır.

        Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.

        Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.

        Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır.

        Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır.

        Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır.

        Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır.

        Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

        Şehitlerimizin makamları âli olsun.

        Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Tunç da, Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili, "5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

        SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

        Hain saldırının ardından siyasilerden 3 şehit için taziye mesajları geldi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan "2025 yılı" paylaşımı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, "2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yap

        #Son dakika haberler
