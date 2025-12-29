Balıkesir'de olay Erdek ilçesinde yaşandı. Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde kamp yapan Elif Kumal (33), gece saatlerinde kendi aracıyla bölgeden ayrıldı.

ARAMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'daki habere göre Kumal'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi.

DRONLARLAR BÖLGE TARANIYOR

Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

BİR İZE RASTLANMADI

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekiplerin, şu ana kadar Kumal'a ya da aracına ait bir ize rastlamadığı öğrenildi.