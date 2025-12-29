Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 33 yaşındaki Elif Kumal kayboldu! Kampta kâbus | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal için arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekiplerin, şu ana kadar Kumal'a ya da aracına ait bir ize rastlamadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:46 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'de olay Erdek ilçesinde yaşandı. Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde kamp yapan Elif Kumal (33), gece saatlerinde kendi aracıyla bölgeden ayrıldı.

        ARAMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre Kumal'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi.

        REKLAM

        DRONLARLAR BÖLGE TARANIYOR

        Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

        BİR İZE RASTLANMADI

        Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekiplerin, şu ana kadar Kumal'a ya da aracına ait bir ize rastlamadığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. (İHA)

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları