        Erden Timur tutuklandı! Son dakika: Erden Timur tutuklandı mı? Erden Timur kimdir, neden tutuklandı?

        Erden Timur tutuklandı

        Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Soruşturmada 18 şüphelinin daha tutuklandığı bildirildi.

        Giriş: 29.12.2025 - 20:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:51
        Erden Timur tutuklandı
        Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024–2025 yılları arasında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144.217.000 TL gönderildiği, bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, transferin yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki kısmının Akın Topal’ın yurt dışındaki kripto borsa hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Sevk yazısında, Akın Topal ile şüphelinin şahsi hesapları arasında da para transferleri bulunduğu, şüphelinin ifadesinde bu işlemleri borç ilişkisi olarak açıkladığı ancak işlemlerin mahiyeti, miktarı ve niteliği dikkate alındığında basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

        Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı
        KAPALI ÇARŞI’DAKİ FİRMADAN 1 MİLYAR TL TUTARINDA PARA TRANSFERİ

        Savcılık yazısında, şüphelinin 2023–2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satım” açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi yaptığı, aynı firma üzerinden Metal Oto Ticaret isimli şirket ve Eyüpspor Kulübü adına da yüksek hacimli işlemler gerçekleştirildiği ifade edildi. Şüphelinin bu işlemleri babasından aldığı 226 kilo borç altını ödemek amacıyla yaptığı yönündeki savunmasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

        “ŞAHSİ HESABINA 300 MİLYON TL NAKİT”

        Şüphelinin şahsi hesabına çok sayıda gayrimenkul ödemesi ve kapora adı altında para transferi geldiği, 2024 yılında şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon TL nakit para yatırıldığı, bu şekilde şirket adına şahsi hesaplar üzerinden işlem yapılmasının ticari teamüllere aykırı olduğu belirtildi.

        “ŞAHSİ HESABINA AKTARDIĞI İÇİN ŞİRKET ZARAR ETTİ”

        Sevk yazısında, şüphelinin yetkilisi olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin son üç yıldır ticari zarar beyan ettiği, buna karşın şirket varlıklarının yüksek tutarlarda şüphelinin şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi ve şirketlerin bu sebeple zarar ettiği bilgisine yer verildi.

        YASA DIŞI BAHİS BARONUNUN PARASI AKLANDI İDDİASI

        Savcılık, şüpheli hakkında, yasadışı bahis baronu olarak bilinen ve hakkında derdest kovuşturma bulunan Veysel Şahin’e 24 adet daire satıldığına dair haber ve paylaşımların bulunduğunu, Veysel Şahin’in adının daha önce aklama suçu inceleme raporlarında geçtiğini ve Eyüp Ur’un Veysel Şahin adına NEF’ten 2015-2016 yılları arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 TL gönderilerek taşınmaz alımları yoluyla aklama tespitleri bulunduğunu da sevk yazısına ekledi.

        “BİRÇOK DOLANDIRICILIK SUÇ DUYURUSU VAR”

        Şüphelinin şirketleri ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında yaklaşık 155 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu, Peker GYO ve Erden Timur hakkında Şahinler grubu bağlantılı birçok dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusu ve derdest soruşturmalar olduğu ifade edildi.

        YASA DIŞI BAHİS PARASI AKLANDI İDDİASI

        Hesap hareketlerinin incelenmesinde, yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle 1.309.250 TL’ye varan para alışverişleri tespit edildiği, bu işlemlerle yasadışı bahis gelirlerinin taşınmaz satışı ve kapora adı altında meşru gösterilerek aklandığının değerlendirildiği kaydedildi.

        Savcılık, mevcut delil durumu, MASAK raporu ve suçun ceza üst sınırını dikkate alarak, Erden Timur’un “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmasını talep etti.

        19 KİŞİ TUTUKLANDI

        Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dosyası terörün finansmanı bürosuna gönderilen Erden Timur tutuklandı.

        Tutuklanan şüpheliler:

        1-Bahattin Berke Demircan

        2-Doğukan Çınar

        3-Eyüp Can Temiz

        4-Furkan Demir

        5-Gökhan Payal

        6-İbrahim Yılmaz

        7-Mustafa Çeçenoğlu

        8-Ergün Nazlı

        9-Hamit Bayraktar

        10-Hüseyin Aybars Tüfekci

        11-İlke Tankul

        12-İsmail Karataş

        13-Mert Aktaş

        14-Tufan Kelleci

        15-Ecem Alkaş

        16-Mirza Şerifoğlu

        17-Esat Bilayak

        18-Fatih Kulaksız

        19-Erden Timur

        Adli kontrol alan şüpheliler

        1-Hakan Çakır

        2-Serhat Ölmez

        3-Umut Esel

