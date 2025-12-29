Erden Timur'un ifadesi de ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında aralarında 14 futbolcu gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF yöneticisi Buğra Can İmamoğulları’nın da bulunduğu şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, Timur’un savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.

“VEYSEL ŞAHİN DAİRELERİN PARASINI ÖDEDİ ANCAK BEN DAİRELERİ VERMEDİM”

Erden Timur ifadesinde, Veysel Şahin’in illegal işler yaptığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden öğrendiğini söyleyen Erden Timur, “Genelde yıllık 3000-4000 arası daire sattığım için alıcı kişileri tanımam. Emniyetten gelen arkadaşlar bana Veysel ŞAHİN'in yasadışı bahis baronu söylemeleri sebebiyle ismini duydum. 2014-2015 yılında 57 metrekare büyüklüğünde 24 adet daireyi Veysel ŞAHİN'e sattığımı öğrendim. Bu öğrendiğim tarih 2017 yılına denk gelmektedir. Emniyetteki arkadaşlar 2014-2015 yılında Veysel Şahin'in benim projemden ev aldığını söylediler. Veysel'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel Şahin parayı 26 taksitle şirket hesabına yatırmıştı. Ancak o dönemde bütün taksitleri ödeyip ödemediğini hatırlamıyorum ama şuan ödenmiş şekilde gözüküyor. Bu parayı Veysel'den aldım , para halen 2023 yılında devrettiğimiz BTE şirketinde bulunmaktadır. İade etmeme sebebim de adli mercilerden bu paraya ilişkin talep gelmediğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca benim bu parayı iade etme yükümlülüğüm yoktur. Nitekim paraya el koyma kararı da yoktur. Bana saymış olduğunuz ve Veysel Şahin'le para transferi olduğunu söylediğiniz şahısların hiç birini tanımıyorum” dedi.

Kovid döneminde yükselen enflasyon sebebiyle zor duruma düştüğü için bu süreçte yakınlarından borç aldığını ileri süren Erden Timur, "Eş dosttan ve babamdan altın endeksli 4-5 milyon değerinde para ile yaklaşık 220 kg değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar benim şirketimin 1-2 aylık gideri kadardır. Babam saygın bir iş adamıdır yani mal varlığı olan biridir. Ödemeyi de elden şekilde son bir yıl içerisinde babama ödedim. Bu işlemi şahsi hesabımdan altın alarak gerçekleştirdim. Altın alma sebebim hem altın biriktirmek hem babama altın olan borcumu ödemektir. Kuyumcudan aynı zamanda altın borçlandım. Bahse konu para trafiği bundan kaynaklanmaktadır. Buna ilişkin belgeler mevcuttur. Sunmuş olduğum borç protokolleri bundan yaklaşık 1-1.5 yıl önce imzalanmıştır. Protokolün tarihsiz olmasının sebebi ise babamı bu evrakı imzalamaya zorla ikna etmem sebebiyledir. Şu an elimde fiziki altın yoktur. Babama borcum biriktirdiğim ve satın almış olduğum altınlarla ödedim. Yine bu süreç içerisinde şirketten kar dağıtımı şahsıma yaptım" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor’un tutuklu başkanı Murat Özkaya ve As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da sorulduğu Erden Timur, "Murat Özkaya’yı 2018 yılından tanırım. Esas tanışmam 2022 yılında olmuştur. Kendisi bir projemden gayrimenkul satın almak istedi. Şirketimize peşinat ve on adet sıralı çek verdi. 3 ay gayrimenkul seçmekle ilgilendi ancak gayrimenkul seçemeyince aha sonra bir ihtarname ile anlaşmadan döndüğünü belirtti. Ardına şirkete ve şahsıma karşı icra takibi başlattı. Benim adıma icra takibi başlatma nedeni arsanın benim üzerime olmasındandır. Aramızda borç ve sulh protokolü vardır. Ayrıca bu borca ilişkin aramızda 2024 yılında senet yaptık bu borçları da ödedik. Murat Özkaya bahse konu gayrimenkul ödemelerini hem Metal OTO üzerinden hem de şahsi hesap üzerinden gerçekleştirmiştir. Bana sormuş olduğunuz kapalıçarşıda yer alan kuyumcuya Murat ve Fatih'in para transferleri hakkında bir bilgim yoktur. Fatih Kulaksız isimli şahsı daha önceden 2 kere görmüştüm. Fatihle hiç bir ticari ilişkim olmamakla beraber Murat ile ifademde belirttiğim gayrimenkul alımı hariç ticari ilişkim yoktur” dedi.

“BÜYÜK MEBLAĞ GİBİ GÖRÜNSEDE ŞİRKETİN AYLIK HARCAMASI KADAR” 2024 yılında şahsi hesabıma yatırılan nakit paralar her ne kadar büyük meblağ olarak görülse de aslında şirketin aylık harcaması kadardır diyen Erden Timur, “Hesabıma nakit olarak yatırılan paralar almış olduğum borçlardan kaynaklanmaktadır. Bu paraları Cahit Balyen, Şaban Kayıkçı, Doğan Bülbül, Derviş Bülbül ve babamdan aldığım borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirketimin zarar etme sebebi ise son 4-5 yıldır yeni projelere başlayamamam sebebinden kaynaklanmaktadır. Şirketimiz bu sene kar açıklayacaktır. Geçmiş dönemde şirketten sadece borç ödemeleri için kar dağıtımı şeklinde hesabıma para aktarıldı. Yukarıda isimlerini saydığım şahıslara şirketten kar dağıtımı şeklinde aldığım paralar ile borcun önemli bir kısmını ödedim henüz ödemediğim kısım da bulunmaktadır” şeklinde konuştu. “144 MİLYON TL CİVARINDA TOKEN ALDIK” Ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Üzerinden 2024-2025 yıllarında kripto para aldığını söyleyen Erden Timur, “OKX TR isimli kripto varlık platformunda yaklaşık 144 milyon tl civarında yatırım amaçlı token satın aldık. Bu satın alma işleminde herhangi bir kimseyi aracı kılmadık. Her ne kadar kripto varlık platformuna şirket adına göndermiş olduğumuz paranın 1 milyon dolarlık kısmını Akın Topal isimli şahsa gönderildiği tespit olunmuş ise de ben bunu hatırlamıyorum. Araştırıp bulunması halinde ilgili belgeleri sunacağız. Akın Topal isimli şahıs hem müteahhit hem de benim çocukluk arkadaşımdır. Aynı zamanda benim şirketlerimin taşeronluğunu da yapar. Şahsın firmalarının adı Merkez Girişim ve MTU Gayrimenkuldür. Bu şahıs ile yaklaşık 3-4 yıldır borç alışverişimiz olmuştur. Ne kadar miktarda borç alıp verdiğimi hatırlamıyorum.” Dedi.