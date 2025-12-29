Habertürk
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!

        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!

        Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ile yardımcı hakemi ve 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 17:50 Güncelleme: 29.12.2025 - 18:37
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 29 Aralık tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

        42 TEMSİLCİ PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

        PFDK'ye sevk edilen temsilciler şöyle:

        Üst klasman: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.

        Klasman: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.

        Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

        Yeni Klasman: Önder Algül, Sertaç Erdem

        9 ESKİ HAKEM DE PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

        TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da aralarında olduğu 2 eski klasman hakemi, 5 eski klasman yardımcı hakemi ve 1 eski il hakemi, futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etmişti.

        PFDK'ye sevk edilen hakemler şöyle:

        Ali Palabıyık – Süper Lig Hakemi

        Ali Tuna – Klasman Yardımcı Hakemi

        Alper Oran – Klasman Hakemi

        Berkay Daban – Klasman Yardımcı Hakemi

        Erhan Kutlu – Klasman Hakemi

        Halit Karacabayı – Klasman Yardımcı Hakemi

        Okan Akbal – Klasman Yardımcı Hakemi

        Sedat Etik – Klasman Yardımcı Hakemi

        Yusuf Bozdoğan – İl Hakemi

