        83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...

        Giriş: 12.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:15
        1

        Hollywood’da yılın en büyük gecelerinden biri olan Altın Küre ödül töreni gerçekleşti.

        Selena Gomez

        2

        Ödül sezonu, siyah-beyaz görünümlerin, payetlerin ve gümüşlerin hakim olduğu, Met Gala’yı andıran bir kırmızı halıyla başladı.

        Amanda Seyfried

        3

        Altın Küre’de eski Hollywood ihtişamı öne çıktı. Amanda Seyfried, Robin Wright, Kate Hudson, Selena Gomez klasik görünümleriyle göz kamaştıran isimler arasındaydı.

        Kate Hudson

        4

        Teyana Taylor ise kesik detaylara sahip özel tasarım elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

        5

        Emma Stone, kolsuz bir üst ve işlemeli etekten oluşan iki parçalı bir görünüm tercih etti.

        6

        Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, omuzlarında boncuklu püskül detayları bulunan, siyah Dilara Fındıkoğlu tasarımı giydi.

        7

        Ana de Armas, payet işlemeli tül ve dantel bir elbiseyle kırmızı halıdaydı...

        8

        George Clooney ve Amal Clooney çifti her zamanki gibi oldukça zarif ve uyumlu görünüyorlardı.

        9

        Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Jennifer Lawrence işlemeli tül elbisesiyle kırmızı halıda poz verdi.

        10

        'Only Murders in the Building'deki performansıyla Altın Küre’ye aday olan Selena Gomez eşi Benny Blanco ile görüntülendi.

        11

        One Battle After Another filminin yıldızı Chase Infiniti, metalik işlemeleri bulunan büstiyer ve kadife etekten oluşan bir elbise giydi.

        12

        Jennifer Lopez, bu sefer de abartıdan kaçınmadı ve vücudunu saran, bronz desenlerin ağırlıkta olduğu şeffaf bir elbise tercih etti.

        13

        İşte Altın Küre kırmızı halısından görünümler...

        Amelia Gray

        14

        Elle Fanning

        15

        Jennifer Garner

        16

        Pamela Anderson

        17

        Jacob Elordi

        18

        Lisa

        19

        Miley Cyrus

        20

        Leonardo DiCaprio

        21

        Zoe Kravitz

        22

        Parker Posey

        23

        Audrey Nuna

        24

        Renate Reinsve

        25

        Glen Powell

        26

        Haley Kalil

        27

        Robin Wright

        28

        Julia Roberts

        29

        Leighton Meester ve Adam Brody

        30

        Jessie Buckley

        31

        Emily Blunt

        32

        Nikki Glaser

        33

        Hailee Steinfeld

        34

        Ashton Kutcher ve Mila Kunis

        35

        Bella Ramsey

        36

        Kirsten Dunst ve Jesse Plemons

        37

        Sara Foster

        38

        Macaulay Culkin ve Brenda Song

