83. Altın Küre kırmızı halısından kareler...
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Hollywood’da yılın en büyük gecelerinden biri olan Altın Küre ödül töreni gerçekleşti.
Selena Gomez
Ödül sezonu, siyah-beyaz görünümlerin, payetlerin ve gümüşlerin hakim olduğu, Met Gala’yı andıran bir kırmızı halıyla başladı.
Amanda Seyfried
Altın Küre’de eski Hollywood ihtişamı öne çıktı. Amanda Seyfried, Robin Wright, Kate Hudson, Selena Gomez klasik görünümleriyle göz kamaştıran isimler arasındaydı.
Kate Hudson
Teyana Taylor ise kesik detaylara sahip özel tasarım elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Emma Stone, kolsuz bir üst ve işlemeli etekten oluşan iki parçalı bir görünüm tercih etti.
Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, omuzlarında boncuklu püskül detayları bulunan, siyah Dilara Fındıkoğlu tasarımı giydi.
Ana de Armas, payet işlemeli tül ve dantel bir elbiseyle kırmızı halıdaydı...
George Clooney ve Amal Clooney çifti her zamanki gibi oldukça zarif ve uyumlu görünüyorlardı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Jennifer Lawrence işlemeli tül elbisesiyle kırmızı halıda poz verdi.
'Only Murders in the Building'deki performansıyla Altın Küre’ye aday olan Selena Gomez eşi Benny Blanco ile görüntülendi.
One Battle After Another filminin yıldızı Chase Infiniti, metalik işlemeleri bulunan büstiyer ve kadife etekten oluşan bir elbise giydi.
Jennifer Lopez, bu sefer de abartıdan kaçınmadı ve vücudunu saran, bronz desenlerin ağırlıkta olduğu şeffaf bir elbise tercih etti.
İşte Altın Küre kırmızı halısından görünümler...
Amelia Gray
Elle Fanning
Jennifer Garner
Pamela Anderson
Jacob Elordi
Lisa
Miley Cyrus
Leonardo DiCaprio
Zoe Kravitz
Parker Posey
Audrey Nuna
Renate Reinsve
Glen Powell
Haley Kalil
Robin Wright
Julia Roberts
Leighton Meester ve Adam Brody
Jessie Buckley
Emily Blunt
Nikki Glaser
Hailee Steinfeld
Ashton Kutcher ve Mila Kunis
Bella Ramsey
Kirsten Dunst ve Jesse Plemons