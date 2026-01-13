Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.254,83 %0,44
        DOLAR 43,1536 %0,09
        EURO 50,3556 %0,06
        GRAM ALTIN 6.372,85 %0,08
        FAİZ 36,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 118,44 %0,31
        BITCOIN 91.325,00 %0,39
        GBP/TRY 58,1516 %0,11
        EUR/USD 1,1661 %-0,05
        BRENT 64,10 %0,36
        ÇEYREK ALTIN 10.419,61 %0,08
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Prim desteği nasıl uygulanacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Prim desteği nasıl uygulanacak?

        İşverenlerce, işçi için ödenen sosyal sigorta primleri 1 puan artırılırken, 4 puanlık prim desteği 2 puana indirildi. İmalat sektöründeki 5 puanlık prim desteği ise aynen devam edecek. Peki prim desteği nasıl uygulanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 13.01.2026 - 07:16 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal sigorta primlerinde yıl başından geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. Malullük, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi yüzde 20’den 21’e yükseltildi. MYÖ sigortası priminin 9 puanı işçi, 11’i işveren hissesinden oluşurken, yıl başından itibaren işveren hissesi 12 puana çıktı. Prim artışı tüm çalışanlar için geçerli olacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        2008 yılından beri özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları işçiler için MYÖ sigorta primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmı hazinece karşılanıyordu. Geçen yıl yürürlüğe giren kanunla 5 puanlık prim desteği imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana indirilmişti. Bu yılın başında yürürlüğe giren kanunla da prim desteği imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 2 puana indirildi. İmalat sektöründeki prim desteği ise 5 puan olarak devam edecek.

        REKLAM

        Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile prim desteğinin nasıl uygulanacağını örneklerle anlattı. Buna göre, örneğin imalat sektörü dışında kalan bir elektrik iletim şirketinde çalışan işçinin brüt ücreti 60.000 TL olsun. Bu ücretten önce işçi ve işveren payı olarak yüzde 38,75 oranında prim hesaplanacak. Toplam 23.250 TL tutarındaki primden, yüzde 2 prim indirimine karşılık gelen 1.200 TL mahsup edilecek. İşveren söz konusu işçi için 22.050 TL prim ödeyecek.

        İMALAT SEKTÖRÜNDE 5 PUAN PRİM TEŞVİKİNE DEVAM

        İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazinece karşılanmaya devam edilecek. Örneğin, giyim imalatı sektöründe çalışan işçi için prime esas kazanç 50.000 TL bildirilmiş olsun. Bu işçi için önce yüzde 38,75 oranındaki işçi ve işveren hissesine karşılık gelen prim tutarı hesaplanacak. Toplam 19.375 TL olarak hesaplanan primden, yüzde 5 oranındaki prim teşvikine karşılık gelen 2.500 TL mahsup edilecek. İşçi için aylık 16.875 TL prim ödenecek.

        İŞ KOLU KODUNA DİKKAT!

        Beş puanlık prim teşviki, Nace Rev.2.1. Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında “C (İmalat)” kısmında yer alan iş kollarına uygulanacak. İş yerinin iş kolu kodunun (nace kodunun) değişmesi halinde, değişiklik tarihini takip eden aya ait beyannameden başlamak üzere yeni iş kolu kodu dikkate alınacak. Örneğin, tütün imalatı sektöründe faaliyet gösteren iş yerinin kodunun 22 Mayıs 2026 tarihinde toptan ve perakende ticaret olarak değiştiği varsayıldığında, mayıs ayında 5 puanlık prim teşviki, haziran ayı ve sonrasında ise 2 puanlık prim teşviki uygulanacak.

        Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerinin iş kolu kodu 1 Temmuz 2026 tarihinde gıda imalatı olarak değişmişse, bu iş yeri için ocak – temmuz aylarında 2 puanlık, ağustos – aralık aylarında ise 5 puanlık prim teşviki uygulanacak.

        İşletmelere genç, kadın ve mesleki yeterlilik belgesine sahip işçiler için prim destekleri sağlanıyor. Bu kapsamda işçisi olan işletmeler öncelikle 2 ya da 5 puanlık prim indirimini uygulayacak, bu indirimden sonra sigorta prim desteğini hesaplayacaklar.

        Örneğin, gayrimenkul faaliyetleri sektöründeki bir iş yerinde kadın istihdam teşvikinden yararlanan çalışanın prime esas ücreti 70.000 TL ve bu kişi için hesaplanan toplam prim tutarı 27.125 TL olsun. Hesaplanan bu primden önce yüzde 2 oranındaki prim indirimine karşılık gelen 1.400 TL hesaplanacak. Bu tutar Hazinece karşılanacak. Daha sonra da geriye kalan yüzde 19,75 oranındaki işveren primi (13.825 TL) hesaplanacak. Bu tutar ise İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Geriye sadece işçi hissesine düşen 11.900 TL tutarındaki prim yatırılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Burdur'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi (38) tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi (61) de bacağından bıçaklayan N.G. (47) polis tarafından yakalandı.(DHA)    

        #2 puanlık prim indirimi
        #işveren prim teşviki
        #SGK
        #işsizlik fonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda