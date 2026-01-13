Prim desteği nasıl uygulanacak?

Sosyal sigorta primlerinde yıl başından geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. Malullük, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi yüzde 20’den 21’e yükseltildi. MYÖ sigortası priminin 9 puanı işçi, 11’i işveren hissesinden oluşurken, yıl başından itibaren işveren hissesi 12 puana çıktı. Prim artışı tüm çalışanlar için geçerli olacak.

2008 yılından beri özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları işçiler için MYÖ sigorta primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmı hazinece karşılanıyordu. Geçen yıl yürürlüğe giren kanunla 5 puanlık prim desteği imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana indirilmişti. Bu yılın başında yürürlüğe giren kanunla da prim desteği imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 2 puana indirildi. İmalat sektöründeki prim desteği ise 5 puan olarak devam edecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile prim desteğinin nasıl uygulanacağını örneklerle anlattı. Buna göre, örneğin imalat sektörü dışında kalan bir elektrik iletim şirketinde çalışan işçinin brüt ücreti 60.000 TL olsun. Bu ücretten önce işçi ve işveren payı olarak yüzde 38,75 oranında prim hesaplanacak. Toplam 23.250 TL tutarındaki primden, yüzde 2 prim indirimine karşılık gelen 1.200 TL mahsup edilecek. İşveren söz konusu işçi için 22.050 TL prim ödeyecek.

İMALAT SEKTÖRÜNDE 5 PUAN PRİM TEŞVİKİNE DEVAM İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazinece karşılanmaya devam edilecek. Örneğin, giyim imalatı sektöründe çalışan işçi için prime esas kazanç 50.000 TL bildirilmiş olsun. Bu işçi için önce yüzde 38,75 oranındaki işçi ve işveren hissesine karşılık gelen prim tutarı hesaplanacak. Toplam 19.375 TL olarak hesaplanan primden, yüzde 5 oranındaki prim teşvikine karşılık gelen 2.500 TL mahsup edilecek. İşçi için aylık 16.875 TL prim ödenecek. İŞ KOLU KODUNA DİKKAT! Beş puanlık prim teşviki, Nace Rev.2.1. Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında “C (İmalat)” kısmında yer alan iş kollarına uygulanacak. İş yerinin iş kolu kodunun (nace kodunun) değişmesi halinde, değişiklik tarihini takip eden aya ait beyannameden başlamak üzere yeni iş kolu kodu dikkate alınacak. Örneğin, tütün imalatı sektöründe faaliyet gösteren iş yerinin kodunun 22 Mayıs 2026 tarihinde toptan ve perakende ticaret olarak değiştiği varsayıldığında, mayıs ayında 5 puanlık prim teşviki, haziran ayı ve sonrasında ise 2 puanlık prim teşviki uygulanacak.