Donald Trump duyurdu: İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini ve bu kararın derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Donald Trump, "her türlü ticarette" uygulanacağını belirttiği kararın, nihai ve kesin olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise İran'da süren protestolara ABD'nin verebileceği tepkilere dair açıklamada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri seçeneği kullanmaktan korkmadığını ifade eden Leavitt, Trump'ın diplomasiye öncelik tanıdığını dile getirdi.

Leavitt, "Hava saldırısı, masada bulunan çok sayıdaki seçenekten biri. Trump için diplomasi her zaman birinci seçenek." diye konuştu.

Protestoları işaret eden Leavitt, "Trump, insanların Tahran caddelerinde öldürüldüğünü görmek istemiyor. Maalesef ki şu an gördüklerimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, İran yönetiminden kendilerine gelen özel mesajların, kamuoyu önünde yapılan açıklamalardan çok farklı olduğunu belirtti.

Grönland'a da değinen Leavitt, ABD'nin Grönland'a sahip olmaması durumunda Rusya ve Çin tarafından ele geçirilebileceğini söyledi.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran, Venezuela, Grönland ve Ukrayna'yla ilgili gelişmeler hakkında kısa kısa açıklamalarda bulunmuştu.

Trump Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin uluslararası gelişmelere ilişkin sorularını cevaplamıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etmişti.

İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var." diye konuşmuştu.

İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." demişti.

Trump ayrıca, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söylemişti.