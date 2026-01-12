Lazio'nun Nuno Tavares inadı kırılmıyor, Lucas Piton beklemede!

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda defansın soluna Lazio'dan Nuno Tavares'i gündemine almıştı.

25 yaşındaki Portekizli oyuncu için Beşiktaş yönetimi, Lazio ile sıkı bir pazarlığa girişse de İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisinde şu ana kadar geri adım olmadı.

Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Lazio, sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Tavares için Arsenal'e sonraki satıştan yüzde 35 pay ödeyecek. Çizme temsilcisi bu nedenle de rakamı yüksek tutarken Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'ın da Tavares'in peşinde...

Oyuncuyla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etse de Lazio'nun indirim yapmaması nedeniyle Beşiktaş rotayı diğer adaylara kırabilir.