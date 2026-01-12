Habertürk
        Lazio'nun Nuno Tavares inadı kırılmıyor, Lucas Piton beklemede! - Futbol Haberleri

        Lazio'nun Nuno Tavares inadı kırılmıyor, Lucas Piton beklemede!

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sol bek transferi konusunda hareketlilik sürüyor.

        Giriş: 12.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:11
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda defansın soluna Lazio'dan Nuno Tavares'i gündemine almıştı.

        25 yaşındaki Portekizli oyuncu için Beşiktaş yönetimi, Lazio ile sıkı bir pazarlığa girişse de İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisinde şu ana kadar geri adım olmadı.

        Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Lazio, sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Tavares için Arsenal'e sonraki satıştan yüzde 35 pay ödeyecek. Çizme temsilcisi bu nedenle de rakamı yüksek tutarken Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'ın da Tavares'in peşinde...

        Oyuncuyla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etse de Lazio'nun indirim yapmaması nedeniyle Beşiktaş rotayı diğer adaylara kırabilir.

        B PLANI LUCAS PITON!

        Siyah-beyazlılar, Brezilya ekibi Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton'u listenin üst sıralarında tutmaya devam ediyor.

        Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncuyla temaslarında olumlu yanıt alırken Brezilya ekibin bonservis beklentisi ise 6-7 milyon Euro civarında...

        Yaşadığı sakatlığı kısa süre önce atlatan Piton takımla çalışmalara başlamıştı.

        Beşiktaş yönetimi, sol bek transferini kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

