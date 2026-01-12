Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir? 13. Cuma neden bir çok kültürde uğursuz kabul ediliyor?

        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir? 13. Cuma neden bir çok kültürde uğursuz kabul ediliyor?

        Takvim yaprakları ayın 13'ünü gösterdiğinde, birçok kişi farkında olmadan tedirgin oluyor. Özellikle bu tarih bir cumaya denk geliyorsa, "uğursuzluk" söylemleri daha da güçleniyor. Peki, 13. Cuma gerçekten kötü olayları mı çağırıyor, yoksa bu korku sadece bir alışkanlık mı?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 13:50 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:50
        1

        Bir sayı ve bir gün, yüzyıllardır insanların kader algısını şekillendiriyor. 13 sayısı ile cuma gününün birleşimi, birçok kültürde uğursuzluğun sembolü olarak kabul ediliyor. Bu inancın ardında din, tarih ve mitoloji iç içe geçmiş durumda. İşte 13. Cuma korkusunun bilinmeyen yönleri...

        2

        13. CUMA KORKUSU NEREDEN GELİYOR?

        Takvimde sıradan görünen bir gün, yüzyıllardır milyonlarca insan için huzursuzluk anlamına geliyor.

        3

        Ayın 13’ünün cumaya denk gelmesi, özellikle Batı kültürlerinde uğursuzlukla özdeşleştirilmiş durumda. Bu korkunun kökeni tek bir olaya dayanmıyor; aksine, din, mitoloji ve tarihsel anlatıların iç içe geçtiği uzun bir sürecin ürünü.

        4

        13 SAYISININ “UĞURSUZ” İMAJI

        Birçok kültürde 12 sayısı “tamlık” ve “düzen” ile ilişkilendirilirken, 13 bu düzeni bozan sayı olarak görülür. 12 ay, 12 burç, 12 havari gibi örnekler, 12’nin tamamlanmışlık hissini güçlendirir.

        5

        Bu dizilime eklenen 13 ise fazlalık ve dengesizlik algısı yaratır. Özellikle Hristiyanlık geleneğinde, Son Akşam Yemeği’nde masada bulunan 13. kişinin İsa’ya ihanet eden Yahuda olduğu inancı, sayının kötü çağrışımlar kazanmasına neden olmuştur.

        6

        CUMA GÜNÜNÜN KARANLIK ŞÖHRETİ

        Cuma gününün olumsuz algısı da en az 13 sayısı kadar eskiye dayanır. Hristiyan inanışına göre İsa’nın çarmıha gerildiği günün cuma olması, bu güne yüklenen karamsar anlamların başlıca nedenlerinden biridir.

        7

        Orta Çağ’da idamların çoğunlukla cuma günü gerçekleştirilmesi ve denizciler arasında cuma günü sefere çıkmanın uğursuz sayılması, bu algıyı daha da pekiştirmiştir.

        8

        TARİHTEN BESLENEN EFSANELER

        13. Cuma’ya dair en çok bilinen tarihsel anlatılardan biri, 1307 yılında Fransa Kralı IV. Philippe’in Tapınak Şövalyeleri’ni cuma günü tutuklatmasıdır.

        9

        Ayın 13’üne denk gelen bu operasyonun ardından birçok şövalyenin idam edilmesi, olayın uğursuzluk sembolüne dönüşmesine katkı sağlamıştır. Ancak tarihçiler, 13. Cuma korkusunun bu olaydan ziyade zamanla biriken kültürel inanışlardan beslendiği görüşünde birleşir.

        10

        MODERN DÜNYADA 13. CUMA

        Günümüzde 13. Cuma, popüler kültürün de etkisiyle korku filmleri, romanlar ve şehir efsaneleriyle anılır hale geldi.

        11

        Bazı otellerde 13. katın atlanması, uçaklarda 13 numaralı koltukların bulunmaması gibi uygulamalar, bu batıl inancın hâlâ ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bilimsel araştırmalar ise 13. Cuma günlerinde kazaların arttığına dair somut bir kanıt olmadığını ortaya koyuyor.

