    Takipde Kalın!
        Haberler Kültür-Sanat 83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

        Oscar'ın habercisi olarak nitelenen 2026 Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törende One Battle After Another ve Hamnet filmleri öne çıkarken, dizi kategorisinde Adolescence, The Pitt ve The Studio ödülleri topladı. İşte gecede yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 08:04 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:28
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen 83. Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) pazar gecesi sahiplerini buldu. Nikki Glaser, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da törenin sunuculuğunu üstlendi.

        Altın Küreler’in yapımcısı Dick Clark Productions, tören için yıldız isimlerden oluşan geniş bir sunucu listesi hazırladı.

        Sunucular arasında Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Charli xcx, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, George Clooney, Hailee Steinfeld, Jason Bateman, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Julia Roberts, Justin Hartley, Kathryn Hahn ve Keegan-Michael Key yer aldı.

        Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
        Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

        Ayrıca Kevin Bacon, Kevin Hart, Kyra Sedgwick, Lalisa Manobal, Macaulay Culkin, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Snoop Dogg, Wanda Sykes, Will Arnett ve Zoë Kravitz de ödül sunan isimler arasında yer aldı.

        Sinema kategorilerinde One Battle After Another, En İyi Film (Müzikal/Komedi), En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Ayrıca filmdeki performansı Teyana Taylor'a da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirdi. Taylor böylelikle ilk Altın Küre'sini almış oldu.

        Sinners, Sinematik ve Gişe Başarısı ile En İyi Özgün Müzik ödüllerini alırken, Hamnet En İyi Film – Drama ve Jessie Buckley’e kazandırdığı En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle öne çıktı.

        Animasyon dalında KPop Demon Hunters, En İyi Animasyon Film ve En İyi Özgün Şarkı ödüllerine layık görüldü.

        Stellan Skarsgård – Sentimental Value
        Stellan Skarsgård – Sentimental Value

        İngilizce dışı film kategorisinde kazanan The Secret Agent olurken, film Brezilya sinemasına gecenin önemli başarılarından birini getirdi.

        Televizyon tarafında ise Adolescence açık ara gecenin en çok kazanan yapımı oldu. Dizi; En İyi Mini Dizi, En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.

        The Pitt, En İyi Drama Dizisi seçilirken Noah Wyle’a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

        Komedi dalında The Studio, En İyi Komedi Dizisi seçildi.

        Seth Rogen – The Studio
        Seth Rogen – The Studio

        İŞTE 2026 ALTIN KÜRE KAZANANLARI

        Film Kategorileri

        En İyi Film – Drama

        • Frankenstein
        • Hamnet (Kazanan)
        • It Was Just an Accident
        • The Secret Agent
        • Sentimental Value
        • Sinners
        Hamnet
        Hamnet

        En İyi Film – Müzikal veya Komedi

        • Blue Moon
        • Bugonia
        • Marty Supreme
        • No Other Choice
        • Nouvelle Vague
        • One Battle After Another (Kazanan)
        One Battle After Another
        One Battle After Another

        En İyi Yabancı Dilde Film

        • The Secret Agent (Kazanan)
        • It Was Just an Accident
        • No Other Choice
        • Sentimental Value
        • Sirât
        • The Voice of Hind Rajab

        En İyi Animasyon Film

        • KPop Demon Hunters (Kazanan)
        • Arco
        • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
        • Elio
        • Little Amélie or the Character of Rain
        • Zootopia 2

        En İyi Kadın Oyuncu – Drama

        • Jessie Buckley – Hamnet (Kazanan)
        • Jennifer Lawrence – Die, My Love
        • Renate Reinsve – Sentimental Value
        • Julia Roberts – After the Hunt
        • Tessa Thompson – Hedda
        • Eva Victor – Sorry, Baby
        Jessie Buckley
        Jessie Buckley

        En İyi Erkek Oyuncu – Drama

        • Joel Edgerton – Train Dreams
        • Oscar Isaac – Frankenstein
        • Dwayne Johnson – The Smashing Machine
        • Michael B. Jordan – Sinners
        • Wagner Moura – The Secret Agent (Kazanan)
        • Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
        Wagner Moura – The Secret Agent
        Wagner Moura – The Secret Agent

        En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal veya Komedi

        • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (Kazanan)
        • Cynthia Erivo – Wicked: For Good
        • Kate Hudson – Song Sung Blue
        • Chase Infiniti – One Battle After Another
        • Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
        • Emma Stone – Bugonia
        Marty Supreme
        Marty Supreme

        En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal veya Komedi

        • Timothée Chalamet – Marty Supreme (Kazanan)
        • George Clooney – Jay Kelly
        • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
        • Ethan Hawke – Blue Moon
        • Lee Byung-hun – No Other Choice
        • Jesse Plemons – Bugonia
        Teyana Taylor
        Teyana Taylor

        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

        • Teyana Taylor – One Battle After Another (Kazanan)
        • Emily Blunt – The Smashing Machine
        • Elle Fanning – Sentimental Value
        • Ariana Grande – Wicked: For Good
        • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
        • Amy Madigan – Weapons
        Sentimental Value
        Sentimental Value

        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

        • Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Kazanan)
        • Benicio Del Toro – One Battle After Another
        • Jacob Elordi – Frankenstein
        • Paul Mescal – Hamnet
        • Sean Penn – One Battle After Another
        • Adam Sandler – Jay Kelly
        Sinematik ve Gişe Başarısı

        • Sinners (Kazanan)
        • Avatar: Fire and Ash
        • F1
        • KPop Demon Hunters
        • Mission: Impossible – The Final Reckoning
        • Weapons
        • Wicked: For Good
        • Zootopia 2
        Sinners
        Sinners

        En İyi Yönetmen

        • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Kazanan)
        • Ryan Coogler – Sinners
        • Guillermo del Toro – Frankenstein
        • Jafar Panahi – It Was Just an Accident
        • Joachim Trier – Sentimental Value
        • Chloé Zhao – Hamnet

        En İyi Senaryo

        • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Kazanan)
        • Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
        • Ryan Coogler – Sinners
        • Jafar Panahi – It Was Just an Accident
        • Eskil Vogt, Joachim Trier – Sentimental Value
        • Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet
        One Battle After Another
        One Battle After Another

        En İyi Özgün Şarkı

        • Golden – KPop Demon Hunters (Kazanan)
        • Dream as One – Avatar: Fire and Ash
        • I Lied to You – Sinners
        • No Place Like Home – Wicked: For Good
        • The Girl in the Bubble – Wicked: For Good
        • Train Dreams – Train Dreams
        En İyi Özgün Müzik

        • Ludwig Göransson – Sinners (Kazanan)
        • Alexandre Desplat – Frankenstein
        • Jonny Greenwood – One Battle After Another
        • Kanding Ray – Sirât
        • Max Richter – Hamnet
        • Hans Zimmer – F1

        Televizyon Kategorileri

        En İyi Dizi – Drama

        • The Pitt (Kazanan)
        • The Diplomat
        • Pluribus
        • Severance
        • Slow Horses
        • The White Lotus
        The Pitt
        The Pitt

        En İyi Dizi – Komedi veya Müzikal

        • The Studio (Kazanan)
        • Abbott Elementary
        • The Bear
        • Hacks
        • Nobody Wants This
        • Only Murders in the Building
        The Stüdio
        The Stüdio

        En İyi Mini Dizi

        • Adolescence (Kazanan)
        • All Her Fault
        • The Beast in Me
        • Black Mirror
        • Dying for Sex
        • The Girlfriend
        Adolescence
        Adolescence

        En İyi Kadın Oyuncu – Drama

        • Rhea Seehorn – Pluribus (Kazanan)
        • Kathy Bates – Matlock
        • Britt Lower – Severance
        • Helen Mirren – Mobland
        • Bella Ramsey – The Last of Us
        • Keri Russell – The Diplomat

        En İyi Erkek Oyuncu – Drama

        • Noah Wyle – The Pitt (Kazanan)
        • Sterling K. Brown – Paradise
        • Diego Luna – Andor
        • Gary Oldman – Slow Horses
        • Mark Ruffalo – Task
        • Adam Scott – Severance
        En İyi Kadın Oyuncu – Komedi veya Müzikal

        • Jean Smart – Hacks (Kazanan)
        • Kristen Bell – Nobody Wants This
        • Ayo Edebiri – The Bear
        • Selena Gomez – Only Murders in the Building
        • Natasha Lyonne – Poker Face
        • Jenna Ortega – Wednesday
        Hacks
        Hacks

        En İyi Erkek Oyuncu – Komedi veya Müzikal

        • Seth Rogen – The Studio (Kazanan)
        • Adam Brody – Nobody Wants This
        • Steve Martin – Only Murders in the Building
        • Glen Powell – Chad Powers
        • Martin Short – Only Murders in the Building
        • Jeremy Allen White – The Bear
        En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi

        • Michelle Williams – Dying for Sex (Kazanan)
        • Claire Danes – The Beast in Me
        • Rashida Jones – Black Mirror
        • Amanda Seyfried – Long Bright River
        • Sarah Snook – All Her Fault
        • Robin Wright – The Girlfriend

        En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi

        • Stephen Graham – Adolescence (Kazanan)
        • Jacob Elordi – The Narrow Road to the Deep North
        • Paul Giamatti – Black Mirror
        • Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
        • Jude Law – Black Rabbit
        • Matthew Rhys – The Beast in Me
        En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Televizyon)

        • Erin Doherty – Adolescence (Kazanan)
        • Carrie Coon – The White Lotus
        • Hannah Einbinder – Hacks
        • Catherine O’Hara – The Studio
        • Parker Posey – The White Lotus
        • Aimee-Lou Wood – The White Lotus
        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Televizyon)

        • Owen Cooper – Adolescence (Kazanan)
        • Billy Crudup – The Morning Show
        • Walton Goggins – The White Lotus
        • Jason Isaacs – The White Lotus
        • Tramell Tillman – Severance
        • Ashley Walters – Adolescence

        En İyi Stand-Up Komedi Performansı

        • Ricky Gervais – Mortality (Kazanan)
        • Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
        • Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
        • Kevin Hart – Acting My Age
        • Kumail Nanjiani – Night Thoughts
        • Sarah Silverman – Sarah Silverman: PostMortem
        En İyi Podcast

        • Good Hang with Amy Poehler (Kazanan)
        • Armchair Expert with Dax Shepard
        • Call Her Daddy
        • The Mel Robbins Podcast
        • SmartLess
        • Up First (NPR)
        #altın küre
        #Golden Globe
        #83. Golden Globe
        #altın küre kazananlar
        #One Battle After Another
