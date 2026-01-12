83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen 83. Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) pazar gecesi sahiplerini buldu. Nikki Glaser, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da törenin sunuculuğunu üstlendi.

Altın Küreler’in yapımcısı Dick Clark Productions, tören için yıldız isimlerden oluşan geniş bir sunucu listesi hazırladı.

Sunucular arasında Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Charli xcx, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, George Clooney, Hailee Steinfeld, Jason Bateman, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Julia Roberts, Justin Hartley, Kathryn Hahn ve Keegan-Michael Key yer aldı.

Ayrıca Kevin Bacon, Kevin Hart, Kyra Sedgwick, Lalisa Manobal, Macaulay Culkin, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Snoop Dogg, Wanda Sykes, Will Arnett ve Zoë Kravitz de ödül sunan isimler arasında yer aldı.

Sinema kategorilerinde One Battle After Another, En İyi Film (Müzikal/Komedi), En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazandı. Ayrıca filmdeki performansı Teyana Taylor'a da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirdi. Taylor böylelikle ilk Altın Küre'sini almış oldu.

Sinners, Sinematik ve Gişe Başarısı ile En İyi Özgün Müzik ödüllerini alırken, Hamnet En İyi Film – Drama ve Jessie Buckley’e kazandırdığı En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle öne çıktı.

Animasyon dalında KPop Demon Hunters, En İyi Animasyon Film ve En İyi Özgün Şarkı ödüllerine layık görüldü.

İngilizce dışı film kategorisinde kazanan The Secret Agent olurken, film Brezilya sinemasına gecenin önemli başarılarından birini getirdi.

Televizyon tarafında ise Adolescence açık ara gecenin en çok kazanan yapımı oldu. Dizi; En İyi Mini Dizi, En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.

The Pitt, En İyi Drama Dizisi seçilirken Noah Wyle’a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Komedi dalında The Studio, En İyi Komedi Dizisi seçildi.

Seth Rogen – The Studio

İŞTE 2026 ALTIN KÜRE KAZANANLARI

Film Kategorileri

En İyi Film – Drama