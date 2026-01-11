Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan Monaco'ya Thilo Kehrer teklifi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Monaco'ya Thilo Kehrer teklifi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Thilo Kehrer'i gündemine aldı. Fransız basını, siyah-beyazlıların Alman stoper için Monaco'ya yaptığı teklifi duyurdu.

        Giriş: 11.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 11.01.2026 - 18:33
        1

        Ara transferde birçok mevkiye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Monaco'nun yıldızı Thilo Kehrer için harekete geçti.

        2

        Alman stoperi kadrosuna katmayı planlayan siyah-beyazlıların, Fransız kulübüne resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

        3

        Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Alman savunmacıyı kadrosuna katmak için 8 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifte bulundu.

        4

        Monaco'nun ise savunma oyuncusu Mohammed Salisu’nun uzun süreli sakatlığı nedeniyle Kehrer'i satmaya sıcak bakmadığı ancak yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

        5

        29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olan Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştıracağı ifade edildi.

        6

        Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Kehrer'in Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        7

        Asıl mevkisi stoper olan Kehrer, sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor.

        8

        Almanya Milli Takım formasını 28 kez giyen Thilo Kehrer, bu sezon Monaco ile 20 resmi maçta görev yaptı.

