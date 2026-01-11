Beşiktaş'tan Monaco'ya Thilo Kehrer teklifi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Thilo Kehrer'i gündemine aldı. Fransız basını, siyah-beyazlıların Alman stoper için Monaco'ya yaptığı teklifi duyurdu.
Ara transferde birçok mevkiye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Monaco'nun yıldızı Thilo Kehrer için harekete geçti.
Alman stoperi kadrosuna katmayı planlayan siyah-beyazlıların, Fransız kulübüne resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Fransa basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Alman savunmacıyı kadrosuna katmak için 8 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifte bulundu.
Monaco'nun ise savunma oyuncusu Mohammed Salisu’nun uzun süreli sakatlığı nedeniyle Kehrer'i satmaya sıcak bakmadığı ancak yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı belirtildi.
29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olan Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştıracağı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Kehrer'in Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.