        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Antalya'yı fırtına vurdu! Kuvvetli rüzgar, dev dalgalar | Son dakika haberleri

        Antalya'yı fırtına vurdu! Kuvvetli rüzgar, dev dalgalar

        Antalya'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Saatte 50 km'yi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluşurken, tabelalar devrildi, vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 11.01.2026 - 15:33
        Antalya'yı fırtına vurdu!
        Antalya’da etkili olan yoğun sis ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer sıfıra düşerken, hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Antalya’da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yüksek nemle birlikte kent genelinde yoğun sis oluşurken, özellikle yüksek kesimlerden bakıldığında görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü.

        Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, gün içinde sıcaklığın 10-16 derece arasında seyretmesi, saatte ortalama 30 ila 40 kilometre hızla esen rüzgarın zaman zaman 55–58 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

        Kuvvetli rüzgar özellikle denizde etkisini artırırken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Ağaçlar rüzgarın etkisiyle yan yatarken, sokak hayvanları güvenli alanlara sığındı.

        DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ

        Antalya'da kuvvetli rüzgar, özellikle denizde etkisini artırdı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri dövdü. Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahiplerinin, dev dalgalara karşı önlem aldığı görüldü.

        TABELALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde tabelaların araçların üzerine devrildiği görüldü.

        Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler risk oluşturan alanlarda önlem aldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

