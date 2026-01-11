Karanlık dünyanın kapısını aralamaya hazır mısınız? Televizyon tarihine damga vuran en iyi 10 doğaüstü dizi!

Doğaüstü temalı diziler, izleyicilere gerçekliğin sınırlarını aşan evrenler sunarak yıllardır popülerliğini koruyor. Vampirler, iblisler, cadılar ve açıklanamayan güçlerle örülü bu yapımlar, sadece korku unsurlarıyla değil; dram, aşk ve insan psikolojisine dair güçlü anlatılarıyla da öne çıkıyor. İşte ekran tarihine damga vuran en iyi 10 doğaüstü dizi!