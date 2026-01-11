Habertürk
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı

        Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 22:12 Güncelleme: 11.01.2026 - 22:13
        İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı
        Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.

        Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

