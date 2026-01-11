Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 86-66 | Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 86-66 | Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!

        Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertli kulüp böylece, futboldaki Süper Kupa zaferinin ardından basketbolda da ezeli rakibi Galatasaray'a karşı final kazanıp iki gün içinde çifte kupa sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 15:56 Güncelleme: 11.01.2026 - 18:37
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Kadın basketbolunda Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in oldu... Sarı-lacivertliler, Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan ve HT Spor ekranlarından naklen yayınlanan finalde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupaya uzandı.

        Fenerbahçe'de Emma Meesseman 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Iliana Rupert 16, Kayla McBride da 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

        Galatasaray'da ise Elizabeth Williams'ın 15 sayısı takımına yetmedi.

        FENERBAHÇE KUPADA 15. KEZ ŞAMPİYON

        Kupayı en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Fenerbahçe böylece Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü.

        Kupa hasreti 13 yıla çıkan Galatasaray ise 11 şampiyonlukta kaldı.

        SADETTİN SARAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

        İki takım taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu finali Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de sarı-lacivertli takımın benchinin arkasında izledi. Dün futbolda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Sadettin Saran’a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Saran da taraftarların tezahüratlarına alkışlarla yanıt verdi. Başkan Saran maç boyunca mücadeleyi ayakta büyük heyecanla takip etti.

        Fenerbahçeliler maç sonunda takımı, “Şampiyon” tezahüratlarıyla bağırlarına basarken, Başkan Saran’a da tezahürat yaptı.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

        Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

        Fenerbahçe: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 3, Gabrielle Williams 6, Alperi Onar 3, Emma Meesseman 17, Iliana Rupert 16, Tuana Vural, Teaira McCowan 11, Tilbe Şenyürek, Kayla McBride 15, Julie Allemand 8, Meltem Avcı Yılmaz

        Galatasaray: Kamiah Smalls 4, Elizabeth Williams 15, Teja Oblak 13, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal, Ayşe Cora Yamaner 11, Derin Erdoğan, Zeynep Şevval Gül, Elif Bayram 2, Awak Kuier 10, Dorka Juhasz 5

        1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)

        Devre: 47- 35 (Fenerbahçe lehine)

        3. Periyot: 63-55 (Fenerbahçe lehine)

