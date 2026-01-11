Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 86-66 | Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!

Kadın basketbolunda Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in oldu... Sarı-lacivertliler, Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan ve HT Spor ekranlarından naklen yayınlanan finalde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupaya uzandı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Iliana Rupert 16, Kayla McBride da 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Galatasaray'da ise Elizabeth Williams'ın 15 sayısı takımına yetmedi.

Kupayı en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Fenerbahçe böylece Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü.

SADETTİN SARAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

İki takım taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu finali Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de sarı-lacivertli takımın benchinin arkasında izledi. Dün futbolda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Sadettin Saran’a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Saran da taraftarların tezahüratlarına alkışlarla yanıt verdi. Başkan Saran maç boyunca mücadeleyi ayakta büyük heyecanla takip etti.

Fenerbahçeliler maç sonunda takımı, “Şampiyon” tezahüratlarıyla bağırlarına basarken, Başkan Saran’a da tezahürat yaptı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."