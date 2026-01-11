Habertürk
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama: TFF'yi göreve davet ediyorum! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama: TFF'yi göreve davet ediyorum!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa mücadelesi ile ilgili kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

        Giriş: 11.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 11.01.2026 - 16:10
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

        Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde:

        "Değerli Galatasaraylılar,

        Dün akşam Süper Kupa Finali’nde aldığımız sonuç, hepimizi derinden üzmüştür. Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle, her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum.

        Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray’a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır.

        Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray’a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir.

        Öte yandan, maç öncesinde Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu çirkin paylaşımlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyorum.

        Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken, yapılmış olan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir.

        Son dönemde kamuoyunda yer almış hukuki tespitlere ve somut gerçeklere rağmen kulübümüz, sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmasın diye rakibimiz hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih etmiştir. Ancak bir galibiyet sonrası yapılan, seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur.

        Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki; Galatasaray’ın büyüklüğüyle, tarihiyle ve değerleriyle alay etmeye kalkışanlar karşılarında bu camianın vakarını ve kararlılığını bulmuşlardır, yine bulacaklardır.

        Dün akşamın net özeti şudur: Kaybetmeye alışkın olmayan bir camia ile, kazanmaya uzun süredir hasret kalmış; bu hasretin getirdiği öfkeyi ve sevgisizliği diline yansıtan bir camianın karşılaşmasını izledik.

        Bugün üzgünüz. Galatasaray camiası yaşadığı her hayal kırıklığından gerekli dersleri alıp güçlenerek, büyüyerek çıkmıştır. Önümüzde hedeflerimiz için çok önemli bir fikstür varken, şimdi birlik olma zamanıdır. Kimse merak etmesin; geçmiş 3 senede olduğu gibi Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz.

        Saygılarımla,

        Dursun Aydın Özbek

        Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

