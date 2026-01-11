Habertürk
        Beşiktaş'ta sol beke yeni hedef: Nuno Tavares!

        Beşiktaş'ta sol beke yeni hedef: Nuno Tavares!

        Ara transfer döneminde defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş sol bek pozisyonu için Lazio'dan Nuno Tavares ile ilgileniyor. İşte detaylar...

        Giriş: 11.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 11.01.2026 - 09:35
        1

        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek takviyesi için düğmeye bastı.

        2

        Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Lazio'dan Nuno Tavares ile ilgileniyor.

        3

        İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Lazio'ya teklifini iletti.

        4

        Portekizli oyuncu için 10 milyon euro teklif sunan Kara Kartal'a ilk etapta olumlu yanıt gelmedi. Başkent ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi.

        5

        Ayrıca Sacha Tavolieri'nin haberine göre de Tavares, Beşiktaş'a gitmeyi istiyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

        6

        Nuno Tavares bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

