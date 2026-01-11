Beşiktaş'ta sol beke yeni hedef: Nuno Tavares!
Ara transfer döneminde defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş sol bek pozisyonu için Lazio'dan Nuno Tavares ile ilgileniyor. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek takviyesi için düğmeye bastı.
Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Lazio'dan Nuno Tavares ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Lazio'ya teklifini iletti.
Portekizli oyuncu için 10 milyon euro teklif sunan Kara Kartal'a ilk etapta olumlu yanıt gelmedi. Başkent ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu kaydedildi.
Ayrıca Sacha Tavolieri'nin haberine göre de Tavares, Beşiktaş'a gitmeyi istiyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Nuno Tavares bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.