Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı: Derbide ağları havalandırdı!

İLK MAÇ, İLK GOL

Henüz iki gün önce Fenerbahçe ile anlaşan Matteo Guendouzi, 7 Ocak'ta Lazio formasıyla 90 dakika sahada kalmıştı. Fransız futbolcu Lisans problemi yaşanmaması nedeniyle Süper Kupa maçında kadroya alındı ve Domenico Tedesco tarafından ilk 11 başlamasına karar verildi.