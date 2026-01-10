Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı: Derbide ağları havalandırdı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Galatasaray ağlarını havalandırdı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
Maçın ilk golü de 30. dakikada Fenerbahçe'den geldi; sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandırdı.
İLK MAÇ, İLK GOL
Henüz iki gün önce Fenerbahçe ile anlaşan Matteo Guendouzi, 7 Ocak'ta Lazio formasıyla 90 dakika sahada kalmıştı. Fransız futbolcu Lisans problemi yaşanmaması nedeniyle Süper Kupa maçında kadroya alındı ve Domenico Tedesco tarafından ilk 11 başlamasına karar verildi.
Ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Guendouzi, ilk maçından fileleri havalandırarak Fenerbahçe kariyerine unutulmaz bir başlangıç yaptı.
GALATASARAY TRİBÜNÜNE GİTTİ
Attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Guendouzi, sevinci esnasında Galatasaray tribününe yöneldi.