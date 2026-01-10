Habertürk
        Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı: Derbide ağları havalandırdı! - Fenerbahçe Haberleri

        Guendouzi, Fenerbahçe kariyerine golle başladı: Derbide ağları havalandırdı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Galatasaray ağlarını havalandırdı.

        Giriş: 10.01.2026 - 19:48 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:48
        1

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

        2

        Maçın ilk golü de 30. dakikada Fenerbahçe'den geldi; sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından çektiği şutla fileleri havalandırdı.

        3

        İLK MAÇ, İLK GOL

        Henüz iki gün önce Fenerbahçe ile anlaşan Matteo Guendouzi, 7 Ocak'ta Lazio formasıyla 90 dakika sahada kalmıştı. Fransız futbolcu Lisans problemi yaşanmaması nedeniyle Süper Kupa maçında kadroya alındı ve Domenico Tedesco tarafından ilk 11 başlamasına karar verildi.

        4

        Ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Guendouzi, ilk maçından fileleri havalandırarak Fenerbahçe kariyerine unutulmaz bir başlangıç yaptı.

        5

        GALATASARAY TRİBÜNÜNE GİTTİ

        Attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Guendouzi, sevinci esnasında Galatasaray tribününe yöneldi.

