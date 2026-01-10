Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 4. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı, sarı-kırmızılılar ise penaltı itirazının ardından kart bekledi.
Süper Kupa'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, savunmadan topu çıkartmak isterken top Mario Lemina'dan döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazların ardından Fenerbahçeli futbolculara kart için itirazda bulundu.
Oyun, Fenerbahçe'nin köşe vuruşu ile başladı.