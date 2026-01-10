Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında geçen yıl 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin Ufuk A. (31) gözaltına alınmıştı.

Ufuk A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

2021'DE FETÖ ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

AA'daki habere göre sanık Ufuk A., hakkında iddianame hazırlandı. Astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyeliğinden 2021'de meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Ufuk A'nın, orman yangınına müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla yeni bir yangın çıkardığı iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

10 LİTRE BENZİN ALDI

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ufuk A'nın (31), 27 Temmuz'da kendi adına kayıtlı 03 HK 184 plakalı aracıyla daha önceden bir süre çalıştığı Harmancık-Orhaneli kavşağında bulunan petrol istasyonundan saat 21.30 sıralarında önce 2 adet 5 litrelik su aldığı, bu suları benzin istasyonunun bahçesinde bulunan saksılara boşalttıktan sonra boş pet şişelere toplam 10 litre benzin aldığı belirtildi.

YENİ BİR YANGIN ÇIKARDI Daha sonra Kışmanlar Mahallesi Molla Çamlık mevkiine giden Ufuk A'nın bölgede devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla benzinle yeni bir yangın çıkardığı tespiti iddianamede yer aldı. VATANDAŞ ŞÜPHELENDİ POLİSİ ARADI Olay yerinden hızla uzaklaşan sanığın, yangın sırasında kendisinin de yaralanması sebebiyle Harmancık Devlet Hastanesine gittiği ve ayakta tedavi olduğu, yaralarına pansuman yapıldıktan sonra kaldığı apart önünde vatandaşların durumundan şüphelenerek polise haber vermesi üzerine yakalandığı kaydedildi. SUÇLAMALARI KABUL ETTİ Yapılan incelemelerde sanığın aracının arkasında 5 litrelik benzinin bulunduğu, ayrıca çıkan yangın sırasında yaralanmış olması nedeniyle vücudunun muhtelif yerlerinde pansuman izlerinin görüldüğü belirtildi. İddianamede, sanığın kollukta ve savcılıkta alınan beyanında suçlamaları kabul ettiği yer aldı. EN AZ 37 KARAÇAM AĞACI KÜL OLDU Yangına ilişkin alınan bilirkişi raporunda, çıkarılan bu yangın sonrasında çeşitli kıstaslarda 37 karaçam ağacının zarar gördüğü, yangının çıkış sebebinin ise kundaklama olduğu hususunun tespit edildiği vurgulandı.