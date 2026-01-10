Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'daki yangına benzin dökmüştü! İşte cani için istenen ceza | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!

        Bursa'da geçen yıl temmuz ayında yaşanan büyük orman yangınını, Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında daha da büyütmek için 10 litre benzin alıp yangın çıkaran, FETÖ üyeliğinden astsubay olarak görev yaparken ihraç edilen 31 yaşındaki Ufuk A., için istenen ceza belli oldu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 08:29 Güncelleme: 10.01.2026 - 16:04
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında geçen yıl 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin Ufuk A. (31) gözaltına alınmıştı.

        Ufuk A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        2021'DE FETÖ ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

        AA'daki habere göre sanık Ufuk A., hakkında iddianame hazırlandı. Astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyeliğinden 2021'de meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Ufuk A'nın, orman yangınına müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla yeni bir yangın çıkardığı iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        10 LİTRE BENZİN ALDI

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ufuk A'nın (31), 27 Temmuz'da kendi adına kayıtlı 03 HK 184 plakalı aracıyla daha önceden bir süre çalıştığı Harmancık-Orhaneli kavşağında bulunan petrol istasyonundan saat 21.30 sıralarında önce 2 adet 5 litrelik su aldığı, bu suları benzin istasyonunun bahçesinde bulunan saksılara boşalttıktan sonra boş pet şişelere toplam 10 litre benzin aldığı belirtildi.

        YENİ BİR YANGIN ÇIKARDI

        Daha sonra Kışmanlar Mahallesi Molla Çamlık mevkiine giden Ufuk A'nın bölgede devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla benzinle yeni bir yangın çıkardığı tespiti iddianamede yer aldı.

        VATANDAŞ ŞÜPHELENDİ POLİSİ ARADI

        Olay yerinden hızla uzaklaşan sanığın, yangın sırasında kendisinin de yaralanması sebebiyle Harmancık Devlet Hastanesine gittiği ve ayakta tedavi olduğu, yaralarına pansuman yapıldıktan sonra kaldığı apart önünde vatandaşların durumundan şüphelenerek polise haber vermesi üzerine yakalandığı kaydedildi.

        SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

        Yapılan incelemelerde sanığın aracının arkasında 5 litrelik benzinin bulunduğu, ayrıca çıkan yangın sırasında yaralanmış olması nedeniyle vücudunun muhtelif yerlerinde pansuman izlerinin görüldüğü belirtildi. İddianamede, sanığın kollukta ve savcılıkta alınan beyanında suçlamaları kabul ettiği yer aldı.

        EN AZ 37 KARAÇAM AĞACI KÜL OLDU

        Yangına ilişkin alınan bilirkişi raporunda, çıkarılan bu yangın sonrasında çeşitli kıstaslarda 37 karaçam ağacının zarar gördüğü, yangının çıkış sebebinin ise kundaklama olduğu hususunun tespit edildiği vurgulandı.

        FETÖ'DEN HÜKÜM GERİYE BIRAKILMIŞ

        İddianamede, sanığın daha önceden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve aldığı ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kararlaştırılmış olması dikkate alınarak olayda terör örgütü bağlantısı olup olmadığı araştırıldığı ancak sanığın atılı suçu terör örgütü faaliyeti kapsamında işlediğine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

        EN AZ 15 YIL HAPİS İSTENDİ

        Cumhuriyet savcısı, devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla kasten yangın çıkardığı belirlenen sanığın en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

