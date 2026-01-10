Habertürk
Habertürk
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Kızılelma köyünde kardan Kız Kulesi'nin benzerini yapan çocuklarla İstanbul'da bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:13
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Kızılelma köyünde çocukların kardan Kız Kulesi manzarasında çay içtiği anlar, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

        Hayal güçleri ve emekleriyle takdir toplayan Adem Soylu ile yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin ve İlker Şahin, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un misafiri oldu.

        İki gün boyunca İstanbul'u gezen çocuklar, Ersoy'la Üsküdar'da Kız Kulesi'ne karşı çay içti, ardından kuleyi gezdi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin'in de eşlik ettiği programda, Kız Kulesi Müzesi Müdürü Ali İlker Tepeköy çocuklara yapının tarihçesi hakkında bilgi verdi.

        "ÇOCUKLARIMIZIN KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ TANIMASI İÇİN HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYORUZ"

        Gezinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bakan Ersoy, çocukların amcalarıyla birlikte yaptığı kardan Kız Kulesi'ni sosyal medyada gördüklerini ve gerçek Kız Kulesi'nin önünde çay içme hayallerini gerçekleştirmek adına onları İstanbul'da ağırladıklarını söyledi.

        Ersoy, çocukların Kız Kulesi'nin yanı sıra Galata Kulesi, Atatürk Kültür Merkezi ve Atlas 1948 Sineması'nı gezdiğini belirterek, "Bakanlık olarak zaten biz geleceğe miras bırakacağımız çocuklarımızın Anadolu'yu, kültürümüzü ve kültürel değerlerimizi tanıması için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda da güzel bir çalışma oldu" dedi.

        Geleceğe Miras Projesi'ne de değinen Ersoy, şu bilgileri verdi:

        "Bu projeyle birlikte şu anda 260 noktada arkeolojik kazı çalışmalarımız yoğun şekilde yayıldı. Aynı zamanda karşılama merkezleri, gezi noktaları yaratıldı. Bakanlığımıza bağlı kurumlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleriyle de gençleri ve çocuklarımızı müze ve ören yerlerimize getirip oraları tanımalarını, görmelerini sağlıyoruz."

        "YAŞAYAN MİRAS OKULU" PROJESİ, 12 ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Yeni başlattıkları "Yaşayan Miras Okulu" projesinin ilk denemesini de Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirdiklerini aktaran Ersoy, "Proje çok başarılı oldu. Özellikle yok olmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına sahip ustalarımız ve bakanlık sanatçılarımız tarafından gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla çocuklarımızın eğitilmesini hedefleyen bir çalışma" diye konuştu.

        Bakan Ersoy, Yaşayan Miras Okulu'nun çok yoğun ziyaretçi aldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Projede ilk olarak 12 şehri hedefliyoruz. Şehirlerdeki etnografya müzelerinde Yaşayan Miras Okulunu yaygınlaştıracağız ve o illerdeki çocuklarımız düzenli şekilde Yaşayan Miras Okuluna gelebilecek. Çocuklarımızın geleneksel kültürel mirasımızı öğrenmeleri ve bunları gelecek nesillere aktarmaları için böyle yoğun bir çalışmayı başlattık. İnşallah bundan sonra da bu tarz faaliyetleri bakanlık olarak artıracağız."

