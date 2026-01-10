"İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı burada, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran'da günlerdir süren protestolara dair konuşan Donald Trump, "İran ciddi sıkıntı içinde. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirlerde kontrolü ele geçiriyor. Birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olduğunu düşünmezdi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Açıkça belirttim. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa müdahil olacağız. Onları sert şekilde vuracağız. Bu kara operasyonu anlamına gelmez. Bu onları sert şekilde vuracağımız anlamına gelir." dedi.

Donald Trump, protestoculara şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini işaret ederek, "İran liderlerine diyorum ki; Ateş açmaya başlamayın. Öyle olursa biz de ateş açmaya başlarız." şeklinde konuştu.

ABD merkezli haber platformu Axios da ABD yönetiminin İran'daki protestoların "ülkede rejimi devirebileceği" ihtimalini yakından takip ettiğini dile getirmişti.

GRÖNLAND'A DEĞİNDİ

Grönland'a dair açıklamada bulunan Trump, bu bölgede Rusya ve Çin'i görmek istemediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı, "Grönland'ı almazsak, Rusya ve Çin ile komşu olduğunuzu göreceksiniz." diye konuştu. Grönland çevresinde Rus ve Çin gemilerinin bulunduğunu söyleyen Donald Trump "Rusya'nın ya da Çin'in Grönland'ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, biz harekete geçmezsek yapacakları şeydir." ifadelerini kullandı. Trump, "(Grönland konusunda) Kolay yoldan anlaşmak isterim. Ancak kolay yoldan gerçekleşmezse, zor yolla yapacağız." derken, Danimarka'yı işaret ederek "500 sene önce oraya bir botla çıkmış olmaları, oraya sahip oldukları anlamına gelmez." şeklinde konuştu. Suriye'de yaşanan çatışmalara da değinen ABD Başkanı, taraflar arasında barış görmek istediğini dile getirdi. Trump, çatışmaların durmasını istediklerini belirtti. EL KONULAN RUSYA TESCİLLİ GEMİ Geçtiğimiz günlerde el konulan Rusya tescilli tankerle ilgili konuşan Trump "El koyduğumuz gemi yarı Rus gemisiydi diye düşünüyorum. Rusya, bize karşı gemiyi savunmamaya karar verdi. Bu büyük bir adımdı." dedi. Trump, konuşmasında "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Avrupa'dan korkmuyor. Benim tarafımdan yönetilen ABD'den korkuyor. Avrupa farklı bir yer, değişiyor. Avrupa'nın kendine çekidüzen vermesi lazım. Avrupa'yı seviyorum." ifadelerine yer verdi.