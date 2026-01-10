Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İstanbullulara yağış ve fırtına uyarısı! | Son dakika haberleri

        İstanbullulara yağış ve fırtına uyarısı!

        İstanbul Valiliği, itibaren kent genelinde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu

        Giriş: 10.01.2026 - 00:44 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:44
        İstanbullulara yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbul genelinde beklenen yağış ve şiddetli rüzgara ilişkin uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul’da yarın (10.01.2026 Cumartesi) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Nedir Ne Değildir? - 6 Ocak 2026 (Maduro'ya İhanet Mi Edildi?)

        Yargılama mı, gözdağı mı? Maduro hangi suçlamalarla karşı karşıya? Maduro ve eşine şiddet uygulandı mı? Maduro'nun ilk sözleri ne oldu? Operasyonun bilinmeyenleri neler? Venezuela'yı nasıl günler bekliyor? Maduro'ya ihanet mi edildi? ABD için Venezuela'da sorun bitti mi? Rodriguez ABD'nin kontrolünde mi? Petrol mü, Jeopolitik kuşatma mı? Venezuela'yı kim yönetiyor? Şam-SDG hattı neden düğümlendi? Artık tek seçenek Askeri müdahale mi? Entegrasyonu tıkayan İsrail mi? İran nereye sürükleniyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özcan, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Milletler Arası Özel Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç anlattı.  

