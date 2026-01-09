Bebek Hoteli'nde ikinci arama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce kapatma kararı verilen Bebek Hoteli'nde jandarma ekipleri yeniden arama yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, aralarında Kütüphane ve Amaya adlı işletmelerle Bebek Hoteli'nde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, haklarında 1 ay süreyle kapatma kararı verilmişti.
Bebek Oteli’nin sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Muzaffer Yıldırım
Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; jandarma Bebek Hoteli’nde yeniden arama yaptı.
Aramaya narkotik köpekleri de katıldı.