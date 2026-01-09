Habertürk
Habertürk
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama - Magazin haberleri

        Bebek Hoteli'nde ikinci arama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce kapatma kararı verilen Bebek Hoteli'nde jandarma ekipleri yeniden arama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 23:55 Güncelleme: 09.01.2026 - 23:57
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, aralarında Kütüphane ve Amaya adlı işletmelerle Bebek Hoteli'nde uyuşturucu madde ele geçirilmiş, haklarında 1 ay süreyle kapatma kararı verilmişti.

        Bebek Oteli’nin sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

        Muzaffer Yıldırım

        Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; jandarma Bebek Hoteli’nde yeniden arama yaptı.

        Aramaya narkotik köpekleri de katıldı.

        Ana Haber Bülteni - 6 Ocak 2026 (Venezuela'yı Kim Yönetiyor?)

        Şam yönetimi ve SDG arasında gerilim tırmanıyor: Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Venezuela'yı kim yönetiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

