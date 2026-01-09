Dünyanın önemli şehirlerinden biri olan İstanbul’da her yıl onlarca kişi çeşitli nedenlerle cinayete kurban gidiyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2025 yılının ilk gecesinde öldürülen Mikail Gümüş olayıyla başlayan cinayetler, Aralık ayının son günlerine kadar devam etti.

2025 YILININ TÜM OLAYLARI ÇÖZÜLDÜ

Ortaya çıkan istatistiklere göre 2025 yılında 291 cinayet işlendi. Bu cinayetlerde 307 kişi hayatını kaybetti. Tüm bu olayların tamamı aydınlatılırken 761 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 526 kişi cezaevine gönderildi. 2024 yılında ise 333 ayrı cinayet olayında 355 kişi öldürülürken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 722 kişiden 493’ü cezaevine gönderilmişti.

155 KİŞİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Ortaya çıkan verilere göre 155 kişi tabancayla silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 65 kişi bıçaklanarak, 6 kişi tornavida benzeri delici aletlerle, 3 kişi ise tüfekle vurularak öldürüldü.

37 KİŞİ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Verilere göre 37 kişi, başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine küt cisimlerle vurularak öldürüldü. 1 kişi kızartmalık ayçiçek yağı ile, 3 kişi boğularak, 2 kişi yüksekten atılarak hayatını kaybetti. 2 kişiye ise kasten araçla çarpılarak ölümlerine neden olunduğu öğrenildi. Ayrıca 17 kişinin şüpheli ölümünün, çeşitli nedenlerle cinayet dosyasına dönüştüğü ortaya çıktı.

20 YILLIK CİNAYET DOSYALARI DA İNCELENDİ 2025 yılında tüm cinayetleri aydınlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, son 20 yılın tüm faili meçhul cinayet dosyalarını da incelemeye aldı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla, geçmiş yıllara ait dosyaları inceleyen cinayet dedektifleri, son 20 yılda 278 faili meçhul cinayet vakasıyla karşılaştı. Bu dosyalar, görevlendirilen ekipler tarafından incelenmeye başlandı. Verilere göre, en çok cinayetin işlendiği ve faili meçhulün kaldığı yıl 2006 oldu. 2006 yılında 557 cinayet işlendi, bunlardan 66'sı faili meçhul olarak raflara kaldırıldı. ESKİLER TEK TEK ÇÖZÜLÜYOR Eski dosyalara yönelik başlatılan çalışmalarda, 2006 yılında işlenen bir faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Şişli Maslak Oto Sanayi'de, 17 Aralık 2006'da bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından, iş yerinin ofis katında bulunan patron Yunus Doğan ile 23 yaşındaki sekreter Hacer Eginay'ın sır dolu ölümü çözüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2025 YILININ KAN DONDURAN CİNAYETLERİ İstanbul'da 2025 yılında işlenen ve tamamı çözülen 291 olay arasında kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayetler de yer aldı. Yıl içinde gündem olan bazı cinayetler şöyle sıralandı:

-Sultangazi'de, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan aracın arka koltuğunda, başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş Ayşe Çelik bulundu. Soruşturmada, sürücü Engin Çelik'in, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i öldürdüğü ortaya çıktı. -5 Ocak günü, Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi 2214 Sokak'ta bulunan bir evde 45 yaşındaki Gülnaz Adal'ın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, uyurken vurulduğu iddia edilen Gülnaz Adal'ın, eşi Vedat Adal tarafından öldürüldüğü belirlendi. TIR şoförlüğü yapan şüphelinin olay gecesi İstanbul dışında olduğu, daha sonra eve gelerek eşinin başına bir el ateş edip kaçtığı tespit edildi. Şüpheli yakalandı. -Meşhur sokakta cinayet Fatih Balat'ta, ünlü bir dizinin çekildiği kahvehaneyi işleten Gökçe Ş., dükkânının karşısında tezgâh açan bir seyyar satıcıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Gökçe Ş.'nin iş ortağı olduğu iddia edilen Tülay Serap K., Ercan Çali'ye ateş ederek öldürdü. Olayın ardından iki kadın gözaltına alındı.