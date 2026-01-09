Okan Buruk ve Domenico Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi Riva'da ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri ile Mauro Icardi ve Nelson Semedo katıldı.

OKAN BURUK: FİNALİ KAZANAN SADECE BİR KUPA KAZANACAK Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'yle karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanan ekibin yalnızca kupa kaldıracağını, ligdeki yarışın ise sürdüğünü belirtti. Okan Buruk, bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamadıklarını vurgulayarak sözlerine başladı. "LİGDEKİ YARIŞIMIZ SÜRÜYOR" Yalnızca bir final oynamadıklarını, taraftarlara da önemli mesajlar verdiklerini dile getiren Buruk, "İki takım arasında sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama dışarıdaki dostluk mesajının çok önemli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu rekabetin saha içinde geçmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. Oyunlar ve pozisyonlar konuşuldu. Finali hak eden iki takım karşı karşıya gelecek. Finali kazanan sadece bir kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Belki kupayı kazanmak psikolojik bir avantaj olabilir. Hem benim hem de oyuncularım tarafından dostluk içinde güzel bir gece olsun, en büyük dileğim bu." ifadelerini kullandı. REKLAM İki takımın da yarı final maçlarında kupayı ne kadar istediğini gösterdiğini vurgulayan Buruk, "İki takımın da çok istediği bir maç olacak. Ligde korkuların daha fazla olduğu maçlar olabiliyor. Puan farkının açılmaması gibi durumlar olabiliyor. Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama maç içinde sizin planlarınızın dışında oyuncuların da kendilerini kaybetmemeye odakladığı maçlar gördük. Yİki takımın da daha çok oyuna odaklanacağı, kazanmaya odaklanacağı çekişmeli bir maç bizi bekliyor. İki ekibin yarı finaldeki performansına bakınca seyir zevkinin yüksek olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

"TRANSFER SADECE SİZİN İSTEĞİNİZLE OLMUYOR" Devre arası transfer dönemine ilişkin soruyu yanıtlayan Okan Buruk, kadroda çok iyi oyunculara sahip olduklarının altını çizdi. Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak ilk 11 ve kulübede olacak isimlerin çok önemli futbolcular olduğunu dile getiren Buruk, "Bu dönemde 2 oyuncumuz; Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Ayrıca Singo takımla olmayacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşmeyle ilgili daha kolay olacak oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni transferleri oynatamayacağımız için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yani zamanı doğru kullanmak istiyoruz. Benim için de bu dönem zor olacak. Hem maçları oynayıp hem de transferle ilgili karar alacağız. Başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz Abdullah Kavukcu bu anlamda çalışma içinde. En kısa sürede istediğimiz oyuncuları kadroya katacağız. Hem başlayacak 11'de hem de kulübede çok iyi oyunculara sahibiz." diye konuştu. Oynanacak maçın saatinin erkene alınmasının pozitif olduğunu da sözlerine ekleyen Okan Buruk, şunları söyledi: "Rüzgarın daha az olduğu saatte olması oyunun da daha normal halde gitmesini sağlayacak. Hava durumunu çok düşünmedik. Bugüne kadar hangi statta oynadıysak ona göre hazırlandık. Çıkacak, başlayacak ve maçı oynayacak 11 üzerine odaklandık. Sadece teknik adam olarak değil, oyuncu anlamında da derbileri seven bir takıma sahibiz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Bu maçlardaki performanslarını Şampiyonlar Ligi'nde gördüğümüz de oluyor. Biz planlarımızı yapıyoruz. Oyuncu kalitemiz bu derbileri oynamaya çok müsait ve iyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz." REKLAM

DOMENICO TEDESCO: FİNAL İÇİN HAZIRIZ Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takım olarak maç için sabırsızlandıklarını ve hazır olduklarını belirtti. Maçla ilgili düşüncelerini aktaran Tedesco, yeni yıla Samsunspor galibiyetiyle başladıkları için mutlu olduklarının altını çizdi. "TALISCA KADRODA OLACAK" Takımdaki her oyuncunun bu maçı oynamak için sabırsızlandığının altını çizen Tedesco, "Takım içinde çok güzel bir enerji var. Son antrenmanımızı bugün yaptık. Talisca da takıma döndü, kadroda olacak. Geride kalan sakat oyuncuların durumuna gün gün bakacağız. 2 yeni oyuncumuz var. Guendouzi bugün ilk antrenmanını yaptı. Mert de ilk kez kaleci grubuyla çalıştı. Dediğim gibi takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

"MATTEO PRIME DÖNEMİNDE GELDİ" Yeni transfer Matteo Guendouzi'nin süre alıp almayacağıyla ilgili de konuşan Tedesco, "2 gün önce Lazio'yla 90 dakika oynadı. Tahmin edersiniz ki kaç dakika oynayacağı kolay değil. Oyuncunun kendisiyle de konuşarak bu kararı vereceğiz. Hem oyuncu hem de karakter olarak nasıl biri olduğunu biliyoruz. Kazanan bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Buraya 35 yaşında kariyerinin sonunda gelmedi, 26 yaşında geldi. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Başkanımız, yönetimimiz çok iyi bir iş çıkardı. Onu kadroya kattığımız için mutluyuz. Tek isteğimiz burada oynarken keyif alması." açıklamasını yaptı. REKLAM "DUYGULAR ÇOK ÖNEMLİ" Galatasaray ile ligde oynanan maçı hatırlatan İtalyan teknik adam, her iki ekibin de iyi bir maç ortaya koyduğunun altını çizdi. Kendisi açısından iyi bir maç izlettiklerini belirten Tedesco, "İki takım da kaliteli. Bu anlamda rekabet iyidir. Bu rekabet olmazsa futbol bu kadar ilginç olmaz. Duygular çok önemli. Ben de derbi maçları çok severim. Saygı da çok önemli. Ben de kısa sürede onlarla ikinci kez karşılaşmak içi sabırsızlanıyorum." diye konuştu.