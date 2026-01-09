Habertürk
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!

        Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, hücum hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde Norveçli golcü Alexander Sörloth için görüşmeler sürerken, alternatif aday olarak Enes Ünal gündeme geldi.

        Giriş: 09.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:04
        1

        Fenerbahçe'de sıradaki hedef santrfor transferini bitirmek olacak.

        Yönetim, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamlelerinin ardından çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı.

        2

        Sarı-lacivertlilerde forvet transferinde ilk hedef Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth oldu.

        3

        Oyuncu cephesiyle temaslarda önemli mesafe kat edilmesine rağmen, İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerde henüz istenilen ilerleme sağlanamadı.

        4

        Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimlere yöneldi.

        5

        Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de milli futbolcu Enes Ünal oldu.

        6

        Fenerbahçe, uzun süren sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan Enes Ünal’ı ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor.

        7

        Sörloth için ilerleme kaydedilemezse, sarı-lacivertlilerin, Bournemouth’a satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama teklifi sunabileceği öğrenildi.

        8

        Enes Ünal, bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

