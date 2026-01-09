Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, hücum hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde Norveçli golcü Alexander Sörloth için görüşmeler sürerken, alternatif aday olarak Enes Ünal gündeme geldi.
Fenerbahçe'de sıradaki hedef santrfor transferini bitirmek olacak.
Yönetim, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamlelerinin ardından çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı.
Sarı-lacivertlilerde forvet transferinde ilk hedef Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth oldu.
Oyuncu cephesiyle temaslarda önemli mesafe kat edilmesine rağmen, İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerde henüz istenilen ilerleme sağlanamadı.
Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimlere yöneldi.
Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de milli futbolcu Enes Ünal oldu.
Fenerbahçe, uzun süren sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan Enes Ünal’ı ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor.