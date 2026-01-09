Habertürk
Habertürk
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon: 7 gözaltı - İş-Yaşam Haberleri

        Altın ve gümüş ihracatındaki usulsüzlüklere ikinci dalga operasyon: 7 gözaltı

        Liderliğini AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş'un yaptığı iddia edilen suç örgütüne, altın ve gümüş ihracatında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 09.01.2026 - 08:38 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:12
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın liderliğini AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş’un yaptığı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

        ALTIN VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİNDE KOTA DIŞI İŞLEM

        Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında, ‘Suç Örgütüne Üye Olma’, ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet’, ‘4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’, ve ‘1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

