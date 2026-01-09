İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın liderliğini AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş’un yaptığı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

ALTIN VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİNDE KOTA DIŞI İŞLEM

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında, ‘Suç Örgütüne Üye Olma’, ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet’, ‘4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’, ve ‘1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.