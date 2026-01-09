Kapsül gardroplara ve vintage parçalara hazır olun: 2026 modasında bizi neler bekliyor?

Moda dünyası 2026’ya girerken hızdan çok anlamı, geçicilikten çok kalıcılığı öne çıkaran bir çizgiye yöneliyor. Sezon trendleri artık yalnızca podyumlarla sınırlı değil; bireysel stil, bilinçli tüketim ve zamansız parçalar ön planda. Bu yeni dönemde “az ama öz” yaklaşımı, modanın ana omurgasını oluşturuyor...