        Haberler Gündem 3. Sayfa Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e saldırıdan Ay çetesi çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!

        Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ve yanındaki Tayfun Yararlı'yı yaylım ateşine tutarak ağır yaralayan tetikçilerin arkasından Ay çetesi çıktı. Polis yaptığı araştırmada Ay çetesinin Fransa'da öldürülen lideri Halil Ay'ın istanbul'da uğradığı silahlı saldırı nedeniyle İbrahim Gümüştekin'den intikam almak istemişti. Tetikçiler ifadesinde her ne kadar bu olayın trafikte yol verme kavgası olduğunu söylese de savcı inandırıcı bulmadı. Ay çetesinin yeni lideri Abdurrahman Ay tarafından verilen talimatla saldırının gerçekleştirildiği savcılığın tutukluluğa sevk yazısında ortaya çıktı

        Giriş: 08.01.2026 - 15:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:50
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        İstanbul Emniyeti'nin yaptığı araştırmaya göre; 13 Ocak 2023’te Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, Beyoğlu’nda yer alan Savage Kulüp’e ısrarla Halil Ay’ı davet etti.

        Halil Ay, beraberindeki Cumali Aslan ve Alperen Karakılçık ile birlikte Savage Kulüp’e gitti. Halil Ay kulüpteyken, kendisine saldırı hazırlığında olan Barış Boyun Suç Örgütü üyeleri kulüp önünde keşif yaptı.

        Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin.
        Her şeyden habersiz olan Halil Ay, bir süre sonra İbrahim Gümüştekin ile kulüpten birlikte çıktı ve farklı araçlara binerek ayrıldılar. Barış Boyun Suç Örgütü otomobille Halil Ay’ı takip etti. 14 Ocak 2023 saat 04.10 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde Halil Ay’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda Halil Ay’ın bulunduğu araçta oturan Cumali Aslan öldü.

        "SALDIRI HALİL AY’IN İNTİKAMI İÇİN YAPILDI"

        Halil Ay onlarca kurşunun hedefi olmuş ancak sağ kurtulmayı başarmıştı. Sonra da ilk işi Fransa’ya firar etmek oldu. Bu kez Daltonlar Suç Örgütü tarafından Fransa’da yaşadığı evde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Halil Ay’ın öldürülmesinin ardından örgütünün başına kuzeni Abdurrahman Ay geçti.

        Ay çetesi öldürülen liderlerinin intikamını almak amacıyla farklı eylemlerde bulundu. Meydana gelen bu olay sebebiyle Halil Ay’a pusu kurduğu düşünülen İbrahim Gümüştek’in İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Barış Boyun Suç Örgütü davasında yargılandı. Yargılama sonunda beraat etti ve bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Bu durum da intikam saikiyle hareket eden Ay Suç Örgütü’nün Gümüştekin’e yapacağı saldırının fitilini ateşlemiş oldu.

        ÜSKÜDAR’DA KALEŞNİKOFLU SALDIRI

        Soruşturmayı yürütülen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 şüphelinin tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısına göre; Fenerbahçe tribün liderleri 56 yaşındaki İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık 2025'te, salı gecesi İstanbul Üsküdar'da kaldığı otele girerken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Gümüştekin ve arkadaşı Tayfun Yararlı ağır yaralandı. Saldırıyı 26 yaşındaki Emrullah E., 23 yaşındaki Efe Kadir K., gerçekleştirmişti. Saldırganların bulunduğu aracı ise 53 yaşındaki Tayfun D. kullanıyordu. Tetikçiler ve onların bindiği aracı kullanan şüpheli, Üsküdar’da İbrahim Gümüştekin ve arkadaşına silahlı saldırıyı düzenledikten sonra firar etti.

        İTİRAFÇILAR SALDIRI EMRİNİ VERENİ İŞARET ETTİ

        Esenyurt’ta saklandıkları evde yakalanan iki tetikçi ifadeleri için ağız birliği yapmıştı. Buna göre trafikte yol verme kavgası yüzünden Gümüştekin ve Yararlı’ya ateş açtıklarını söylemişlerdi. Ancak bu ifade savcıya inandırıcı gelmedi. Çünkü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sevk yazısına göre, tüm şüpheliler Abdurrahman Ay’ın lideri olduğu suç örgütünün üyesiydi.

        Saldırı şemasını ortaya çıkaran en önemli etken de 2 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeydi. Onlardan biri saldırıdan önce keşif yapan gözcüydü. İtirafçılar, olayın gerçekleşme nedeninin telefonla aldıkları talimat olduğunu söylerken, tetikçilerin sürekli Abdurrahman Ay ile telefonda görüştüğü iddiasında bulundu.

        "ÜSKÜDAR’A KALEŞNİKOFLA GİDİLMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklamaya sevk yazısında şüpheliler için şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar sözlü münakaşa neticesinde olayın gerçekleşmiş olduğunu beyan etseler de; bahse konu araç içerisinde yer alan Kalaşnikof diye tabir edilen vahim nitelikli bir silah ve tabanca ile gezmek maksadıyla Üsküdar’a gitmiş olmaları hayatın olağan akışına aykırı."

        Bu sebeple Halil Ay’ın öldürülmesinden sonra suç örgütünün başına geçen kuzeni Abdurrahman Ay’ın talimatıyla saldırı gerçekleştirdikleri anlaşılmasın diye gerçeği saptırmak amacıyla bu yönde ifade verdikleri de sevk yazısında anlatıldı.

        TETİKÇİLER VE YARDIM EDENLER TUTUKLANDI

        Savcı tutuklamaya sevk yazısında tetikçiler ve şoförün haricinde saldırı öncesi ve sonrasında kendi aracıyla eskortluk yapan Serkan P., saldırganları saklanacakları eve götüren Hacı Tolgahan M. ve şüphelilere yer temin eden Kenan T., ve Şeyhmus D.’nin de “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanması talep edildi.

        Şüpheliler İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadede öldürmek amacıyla hareket etmediklerini Abdurrahman Ay isminde birini de tanımadıklarını söylediler. Hakim tüm şüphelilerin savcılığın talebi doğrultusunda tutuklanmasına karar verdi.

        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru!
        Silahla ağır yaralandı... Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağmuru! Haberi Görüntüle
        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

        Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti. Duruşma çıkışı açıklama yapan Duran, "Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum" dedi. (IHA)

        #ibrahim gümüştekin
        #Son dakika haberler
