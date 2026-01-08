İstanbul Emniyeti'nin yaptığı araştırmaya göre; 13 Ocak 2023’te Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, Beyoğlu’nda yer alan Savage Kulüp’e ısrarla Halil Ay’ı davet etti.

Halil Ay, beraberindeki Cumali Aslan ve Alperen Karakılçık ile birlikte Savage Kulüp’e gitti. Halil Ay kulüpteyken, kendisine saldırı hazırlığında olan Barış Boyun Suç Örgütü üyeleri kulüp önünde keşif yaptı.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin.

Her şeyden habersiz olan Halil Ay, bir süre sonra İbrahim Gümüştekin ile kulüpten birlikte çıktı ve farklı araçlara binerek ayrıldılar. Barış Boyun Suç Örgütü otomobille Halil Ay’ı takip etti. 14 Ocak 2023 saat 04.10 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde Halil Ay’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda Halil Ay’ın bulunduğu araçta oturan Cumali Aslan öldü.

"SALDIRI HALİL AY’IN İNTİKAMI İÇİN YAPILDI"

Halil Ay onlarca kurşunun hedefi olmuş ancak sağ kurtulmayı başarmıştı. Sonra da ilk işi Fransa’ya firar etmek oldu. Bu kez Daltonlar Suç Örgütü tarafından Fransa’da yaşadığı evde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Halil Ay’ın öldürülmesinin ardından örgütünün başına kuzeni Abdurrahman Ay geçti.

Ay çetesi öldürülen liderlerinin intikamını almak amacıyla farklı eylemlerde bulundu. Meydana gelen bu olay sebebiyle Halil Ay’a pusu kurduğu düşünülen İbrahim Gümüştek’in İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Barış Boyun Suç Örgütü davasında yargılandı. Yargılama sonunda beraat etti ve bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu durum da intikam saikiyle hareket eden Ay Suç Örgütü’nün Gümüştekin’e yapacağı saldırının fitilini ateşlemiş oldu. ÜSKÜDAR’DA KALEŞNİKOFLU SALDIRI Soruşturmayı yürütülen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 şüphelinin tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısına göre; Fenerbahçe tribün liderleri 56 yaşındaki İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık 2025'te, salı gecesi İstanbul Üsküdar'da kaldığı otele girerken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Gümüştekin ve arkadaşı Tayfun Yararlı ağır yaralandı. Saldırıyı 26 yaşındaki Emrullah E., 23 yaşındaki Efe Kadir K., gerçekleştirmişti. Saldırganların bulunduğu aracı ise 53 yaşındaki Tayfun D. kullanıyordu. Tetikçiler ve onların bindiği aracı kullanan şüpheli, Üsküdar’da İbrahim Gümüştekin ve arkadaşına silahlı saldırıyı düzenledikten sonra firar etti.

İTİRAFÇILAR SALDIRI EMRİNİ VERENİ İŞARET ETTİ Esenyurt'ta saklandıkları evde yakalanan iki tetikçi ifadeleri için ağız birliği yapmıştı. Buna göre trafikte yol verme kavgası yüzünden Gümüştekin ve Yararlı'ya ateş açtıklarını söylemişlerdi. Ancak bu ifade savcıya inandırıcı gelmedi. Çünkü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısına göre, tüm şüpheliler Abdurrahman Ay'ın lideri olduğu suç örgütünün üyesiydi. Saldırı şemasını ortaya çıkaran en önemli etken de 2 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeydi. Onlardan biri saldırıdan önce keşif yapan gözcüydü. İtirafçılar, olayın gerçekleşme nedeninin telefonla aldıkları talimat olduğunu söylerken, tetikçilerin sürekli Abdurrahman Ay ile telefonda görüştüğü iddiasında bulundu. "ÜSKÜDAR'A KALEŞNİKOFLA GİDİLMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI" İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklamaya sevk yazısında şüpheliler için şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar sözlü münakaşa neticesinde olayın gerçekleşmiş olduğunu beyan etseler de; bahse konu araç içerisinde yer alan Kalaşnikof diye tabir edilen vahim nitelikli bir silah ve tabanca ile gezmek maksadıyla Üsküdar'a gitmiş olmaları hayatın olağan akışına aykırı."