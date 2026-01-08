Habertürk
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu: İyi oynarken sonucu getirmemiz gerekiyor - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan HT Spor'a konuştu: İyi oynarken sonucu getirmemiz gerekiyor

        Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pozitif yönde ilerlediklerini ve bir şey inşa ederken zamanın gerektiğini söyleyen Salih Uçan, büyük maçlarda iyi oynayan bir Beşiktaş'ın olduğunu ve ikinci yarı güçlerinin daha iyi olacağını dile getirdi.

        Giriş: 08.01.2026 - 20:53 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:58
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Beşiktaş'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

        "POZİTİF YÖNDE İLERLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Burada kimse sakatlanmadı, kimse antrenman kaçırmadı. Herkes buraya konsantre oldu. Takımda genel olarak antrenman isteği ve arzusu çok üst seviyede. Takımın ilk devredeki performansına baktığımızda inişli çıkışlı bir tablo mevcut. Son dönemlerde oyun planımızı, oyun gidişatımızı ve oyun taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerlediğimizi düşünüyorum.

        "SEZON BAŞI KAMPINI DAHA İYİ GEÇİREBİLİRDİK"

        Sezon başı kampında aramızda çok sayıda oyuncu vardı. Sezon başı kampını daha iyi geçirebilirdik, kampların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sezon başı kampını daha iyi geçirseydik daha iyi sonuçlar alabilirdik. İnişli çıkışlı performanslarımız oldu ama bunun da sebepleri var. Kimi maçlarda açık bir şekilde şanssızlıklar yaşadık. Elbette şanssızlıklar olacaktır ama oyun gücümüzün daha iyi olacağını düşünüyorum.

        "BİR ŞEY İNŞA EDERKEN ZAMAN GEREKİYOR"

        Sergen hoca geldikten sonra, ne oynadığını bilen ve daha göze hoş gelecek bir oyun olacağını gösterdi. Tabii, bu zaman gerektiren bir durum. Bir şey inşa ederken zaman gerekiyor. Ben hocanın bir oyun planı olduğuna antrenmanda da şahit oluyorum. Özellikle Fenerbahçe maçında bunu sahaya koyduğumuzu düşünüyorum.

        "SERGEN HOCA HERKESİ OYNATTI"

        Sergen hoca geldikten sonra hem ben hem diğer oyuncular dahil herkesi oynattı; belki 3. kalecimiz oynamamıştır. Ben hocanın bana güvendiğini ve pozitif düşündüğünü hissediyorum.

        "GALATASARAY'DAN NET OLARAK DAHA İYİYDİK"

        Galatasaray maçında sahada net olarak Galatasaray’dan daha iyiydik, Davinson’un kırmızı kart pozisyonuna kadar. Bizim oyun planımız, hocanın istediği, sahada bulunan oyuncuların taktik disipline uyduğu bir maç... Kırmızı karttan sonra istemediğimiz bir bekleme moduna girdik. Bunları arkadaşlarla tesislerde de konuşuyoruz. O gün sahadan kazanarak ayrılmamız gerekiyordu.

        "İYİ OYNARKEN SONUCU GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Fenerbahçe maçında sahada ne yapması gerektiğini bilen oyuncular ve hocamızın taktiklerini uygulayan oyuncular vardı; 1-0, ardından iyi oyunla 2-0... Her şey iyi giderken talihsiz bir durum yaşandı. Ondan sonra yine 'acaba' hissiyatı ve sonrasında bambaşka bir geceye dönüştü. Aynı şekilde, Trabzon maçı da öyleydi. İşin içinde şanssızlık da var ama maçın içinde oyunculara yani bize daha çok iş düşüyor. O durumdan çıkabilmemiz lazım.

        "BÜYÜK MAÇLARDA İYİ OYNAYAN BİR BEŞİKTAŞ VAR"

        Sonucu alamadığımızda bunun acısını çok çekiyoruz. O hafta içi verilen emek, saha içindeki mücadele, taraftarların maçlara hazırlanışı... Camia olarak baktığında o gün gerçekten iyi oynarken sonucu getirmemiz gerekiyor. Getiremeyince genel olarak herkes üzülüyor. Son Fenerbahçe maçında inşallah bu kırılmıştır. Büyük maçlarda çok net, çok daha iyi oynayan bir Beşiktaş var; ama bazı maçlarda skor buna yansımadı. Son Fenerbahçe maçında da daha iyi oynayan taraf bizdik.

        "KUPA KAZANMAK BEŞİKTAŞ'IN DNA'SINDA VARDIR"

        Ligin ikinci yarısı yeni başlayacak. Beşiktaş’ın ucunda kupa olan her durumda kupanın talibidir. Kupa kazanmak Beşiktaş’ın DNA’sında vardır. Önce ligde maçları kazanmaya başlayalım ve durumumuzu görelim. Üst sıralara çıkmaya başlayalım... Adım adım ilerleyelim.

        "SOSYAL MEDYA UCU BUCAĞI OLMAYAN BİR YER"

        Sosyal medyada yazılan bazı şeylere üzülüyorum. Burdur’dan birisi yazmış mesela: “Takımda huzursuz hava yaratıyor.” Beni görse belki beni tanımayacak bile. Nereden biliyorsun huzursuz hava yarattığımı? Komik şeyler de oluyor. Maçta oyuna giriyorum, “Beşiktaş’ın kurtarıcısı Salih mi?” yazmışlar. Oyuna girmiyorum, “Hoca nasıl değişiklik yapsın, kenarda Salih var” yazıyorlar. İlk 11 oynuyorum, “Yıl olmuş 2026, hâlâ Salih oynuyor” falan yazıyorlar. Sosyal medya ucu bucağı olmayan bir yer.

