Salih Uçan HT Spor'a konuştu: İyi oynarken sonucu getirmemiz gerekiyor

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

"POZİTİF YÖNDE İLERLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Burada kimse sakatlanmadı, kimse antrenman kaçırmadı. Herkes buraya konsantre oldu. Takımda genel olarak antrenman isteği ve arzusu çok üst seviyede. Takımın ilk devredeki performansına baktığımızda inişli çıkışlı bir tablo mevcut. Son dönemlerde oyun planımızı, oyun gidişatımızı ve oyun taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerlediğimizi düşünüyorum.

"SEZON BAŞI KAMPINI DAHA İYİ GEÇİREBİLİRDİK"

Sezon başı kampında aramızda çok sayıda oyuncu vardı. Sezon başı kampını daha iyi geçirebilirdik, kampların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sezon başı kampını daha iyi geçirseydik daha iyi sonuçlar alabilirdik. İnişli çıkışlı performanslarımız oldu ama bunun da sebepleri var. Kimi maçlarda açık bir şekilde şanssızlıklar yaşadık. Elbette şanssızlıklar olacaktır ama oyun gücümüzün daha iyi olacağını düşünüyorum.

"BİR ŞEY İNŞA EDERKEN ZAMAN GEREKİYOR"

Sergen hoca geldikten sonra, ne oynadığını bilen ve daha göze hoş gelecek bir oyun olacağını gösterdi. Tabii, bu zaman gerektiren bir durum. Bir şey inşa ederken zaman gerekiyor. Ben hocanın bir oyun planı olduğuna antrenmanda da şahit oluyorum. Özellikle Fenerbahçe maçında bunu sahaya koyduğumuzu düşünüyorum.

— HT Spor (@HTSpor) January 8, 2026 "SERGEN HOCA HERKESİ OYNATTI" Sergen hoca geldikten sonra hem ben hem diğer oyuncular dahil herkesi oynattı; belki 3. kalecimiz oynamamıştır. Ben hocanın bana güvendiğini ve pozitif düşündüğünü hissediyorum.



"BÜYÜK MAÇLARDA İYİ OYNAYAN BİR BEŞİKTAŞ VAR" Sonucu alamadığımızda bunun acısını çok çekiyoruz. O hafta içi verilen emek, saha içindeki mücadele, taraftarların maçlara hazırlanışı... Camia olarak baktığında o gün gerçekten iyi oynarken sonucu getirmemiz gerekiyor. Getiremeyince genel olarak herkes üzülüyor. Son Fenerbahçe maçında inşallah bu kırılmıştır. Büyük maçlarda çok net, çok daha iyi oynayan bir Beşiktaş var; ama bazı maçlarda skor buna yansımadı. Son Fenerbahçe maçında da daha iyi oynayan taraf bizdik.