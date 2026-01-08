Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kozmetikçi cinayetinde 15 sanığa müebbet talebi | Son dakika haberleri

        Kozmetikçi cinayetinde 15 sanığa müebbet talebi

        Üsküdar'da iş insanı Kemal Çağlar Temel'in gündüz vakti uğradığı silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, cinayetin organize suç örgütü tarafından tasarlanarak işlendiği belirtildi; 15 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozmetikçi cinayetinde 15 sanığa müebbet talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 15 sanık hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cinayeti liderliğini Sinan Memi'nin yaptığı 'Azatlar suç örgütü' tarafından organize edilerek işlendiği belirtildi.

        Olay, 10 Eylül 2024'te saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'nde bulunan kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada caddede bekleyen, cerrahi maske takan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        REKLAM

        Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışması üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        CİNAYET 'HAŞHAŞİLER' ÖRGÜTÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, örgüt yapısına ve 15 sanığın hiyerarşik yapı dahilinde hareket ettiği, amaç birliği bulunduğu, herkesin kendi görev sorumluluğu ve lider ile yöneticinin koordinesinde hareket ettiği, örgüt liderlerinin ekonomik ve fiziki güç elde ederek yasallaşma çabası içine girdikleri kaydedildi. "Osman Aslan" kod adını kullanan, gerçek kimliği Boran Deniz olan şüphelinin, yaşı küçük kişileri lüks yaşam, para ve silah vaadiyle örgütleyerek "Haşhaşiler" adı altında yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığı tespit edildi. Cinayetin, 'Serhat Azad' kod adlı Sinan Memi'nin de içinde olduğu yapılanma tarafından planlandığı, talimatı veren Boran Deniz'in tetikçi olarak Şahin Şimşek'i görevlendirdiği, maktulü tanıyan Muhammed Taha D.'nin ise yönlendirme yaptığı ifade edildi. Olayın ardından şüphelilerin kaçış ve saklanma sürecinin örgüt tarafından organize edildiği, otelde kıyafet değiştirme ve silah saklama işlemlerine diğer şüphelilerin de dahil olduğu belirtildi.

        REKLAM

        'ZEYTİNBURNU'NDAKİ EVDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ'

        İddianamede cinayetin ardından kaçış ve saklanma sürecinin de örgüt tarafından planlandığı belirtildi. Saldırganın olay sonrası taksiyle otele götürüldüğü, kıyafet değiştirdiği ve silahın burada saklandığı ifade edildi. Örgüt üyelerinin birbirini zincirleme şekilde farklı noktalara taşıdığı ve güvenli bir adrese gizlendiği, Zeytinburnu'ndaki bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi. Örgüt içi görev dağılımı kapsamında güvenlik için Gürkan Bayır'ın, temel ihtiyaçlar için Mehmet Emir Düzyol'un, silah temini için Mertcan Kondak'ın, tüm operasyonun denetimi için ise Muharrem Gazi Dede'nin görevlendirildiği belirtildi. Soruşturmada, şüphelilerin yakalandığını öğrenen Boran Deniz'in Kocaeli'ne kaçtığı, daha sonra tekrar İstanbul'a dönerek korsan taksici ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı, Kırklareli'nde yakalandığı ifade edildi. İddianameden, Deniz'in olayla ilgisinin olmadığını ifade etse de 'Şebo lakaplı Serhat Azad' Sinan Memi ile birlikte hareket ettiği, olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu kaydedildi. Telefonlara yönelik incelemelerde, cinayet anına ait video içerikleri, şüphelilerin olaydan sonra soğukkanlı şekilde hayatlarına devam ettiklerine dair mesajlaşmalar, firar ve saklanma planlarının yer aldığı kayıtlar tespit edildi.

        'OLAYI TASARLAYAN ÖRGÜT LİDERİ: SİNAN MEMİ'

        İddianamede, Sinan Memi'nin, çevresinde kendisini "Şebo Dayı ve Serhat Azat" olarak tanıttığı, 'Azatlar suç örgütü' mensubu olduğu Mercan Kondak ile birlikte hareket ederek olayı tasarlayan örgüt lideri konumunda olduğu kaydedildi. Boran Deniz'in ise çevresinde 'Osman Aslan' ismini kullandığı, Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesi olayında Şahin Şimşek'i azmettirdiği, eylemin gerçekleşmesini sağladığı ve olayda dahli bulunan diğer şüphelileri bir araya getiren örgüt yöneticisi olduğu belirtildi. Şahin Şimşek'in, Boran Deniz'den aldığı talimatla Kemal Çağlar Temel'i silahla vurarak ölümüne sebebiyet veren kişi olduğu vurgulandı.

        OTELDE SAKLADILAR

        İddianamede Serkan Kazan'ın, 'Kazanlar suç örgütü lideri' olduğu, cinayet sonrası Şahin Şimşek'i otelde karşıladığı, olayda kullanılan silahın saklanmasını sağladığı, tetikçinin kıyafetlerini değiştirmesine yardımcı olduğu kaydedildi. İlker Gürsel'in ise otelde resepsiyonist olarak görev yaptığı, aranan tetikçi ve Serkan Kazan'ı otelde sakladığı, personel odasını kullandırdığı ve olay sonrası Serkan Kazan'ı başka bir otele götürdüğü ifade edildi.

        Boran Deniz'in ifadesinde, "Sinan MEMİ (Şebo lakaplı) ve Muharrem Gazi Dede ile ilgili Ben Bostancı'da İstanblue otelde 5-6 gündür tek başıma kalıyordum. Ben bu otelde kaldığım esnada ara ara şabo lakaplı Sinan MEMİ isimli şahıs ile telefonumdan ara ara konuşurdum. Sinan Memi isimli şahsın yurt dışında olduğunu biliyorum. Telefon numarası +49 yada +31 li numara ile başlıyor. Telefonumda kayıtlı değil. Sinan beni cinayet gerçekleşmeden bir gün öncesinde akşam vakitlerinde aradı ve bana nasıl olduğumu ve neler yaptığımı sordu. Bu örgüt eylemlerinde bu silahları kullanırdı, ben hiçbir eylemde bu silahları kullanmadım. Sadece yukarıda da beyan ettiğim gibi hatıra amaçlı birkaç fotoğraf çektirmiştim" dedi.

        5 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

        Adli Tıp Kurumu raporunda, Temel'in vücudunda 5 mermi giriş yarası bulunduğu, yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu ve atışların yakın mesafeden gerçekleştiği belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te çiftlikte yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan 36 yaşındaki Emrah Şahin, yem karma makinesine düşerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kentte, 2 Ocak günü de Yavuzeli ilçesi kırsal Beğendik Mahallesi'nde 5 çocuk babası Osman Solmaz (55) yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetmişti.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi