Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi. Fransız yıldızı taşıyan uçak saat 14.10 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. 26 yaşındaki orta saha, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4,5+1 yıllığına sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atacak.
Fenerbahçe, Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi'ye kavuştu... Fransız futbolcu, Roma'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi.
26 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, saat 14.10 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Guendouzi'ye Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer, Fenerbahçe Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek eşlik etti.
Tezahüratlar eşliğinde havalimanından çıkan Fransız futbolcu, taraftarı selamlayıp kendisini bekleyen araca bindi.
Sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalayacak Guendouzi'nin cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olması bekleniyor.
BONSERVİSİ BONUSLARLA 30 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için Lazio'ya bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM!
Öte yandan Fenerbahçe, Guendouzi Roma'dan yola çıktığı esnada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerin X hesabından yapılan paylaşımda 'fırtına' ve 'kum saati' emojisine yer verildi.
UÇAKTAN İLK KARE
Fenerbahçe Kulübü, Guendouzi'nin uçaktan fotoğrafını da paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
GUENDOUZI KİMDİR?
14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde doğan Matteo Guendouzi, futbola PSG'nin altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Lorient, Arsenal, Herha Berlin ve Marsilya formalarını giyen yıldız orta saha son olarak Lazio'nun yolunu tuttu.
Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon Euro'ya Arsenal'den Marsilya'ya, 2024 yılında ise 13 milyon Euro'ya Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu.
Lazio ile bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Guendouzi, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giydi.