İzmir haberleri: Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada! İzmir'de, doktor 35 yaşındaki Mehmet Baltacı ile aynı yaştaki eşi Güler Baltacı'nın düğün salonunun bahçe giriş kapısında devrilen dekoratif kemerin altında kalıp, hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin birçok ailenin geçtiği dekoratif kemerin altından geçerken kemerin rüzgarın etkisiyle devrildiği anlar, farklı açılardaki kameralar tarafından kaydedildi

Giriş: 08.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:32

