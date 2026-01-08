Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!

İstanbul'da olay, 2 Ocak Cuma günü Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R. Tunç (31), sabah kahvaltısında babasıyla tartıştı.

MEYVE BIÇAĞIYLA BABASINA SALDIRDI

Annesinin olmadığı sırada evde yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. R. Tunç, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla babası Mustafa Tunç'a saldırdı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

R. Tunç, babasını defalarca bıçakladı. Baba kanlar içinde yere yığılırken, yaşanan gürültü üzerine komşular durumu polise bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Gelen ihbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte hızla olay yerine gitti. R. Tunç gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan baba Mustafa Tunç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI" İDDİASI

Herhangi bir suç kaydı ve karşılıklı bir şikâyet başvurusu bulunmayan R. Tunç’un, psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Akrabalarından alınan bilgilere göre, şüphelinin birkaç gündür psikolojik ilaçlarını almadığı belirtildi. R. Tunç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.